Una odisea bajo las bombas

La ficha ** 'Blitz'. Drama bélico, Reino Unido, 2024, 112 min. Dirección y guion: Steve McQueen. Fotografía: Yorick Le Saux. Música: Hans Zimmer. Intérpretes: Saoirse Ronan, Elliot Efferman, Paul Weller, Benjamine Clementine, Harris Dickinson, Stephen Graham, Kathy Burke.

Se nota que Steve McQueen quiere hacer de esta Blitz la gran película sobre el sitio de Londres bajo las bombas nazis durante la Segunda Guerra Mundial, la película definitiva y, además, la más original e inclusiva, la que aborda el día a día de la supervivencia y el caos desde nuevas perspectivas, dando voz y cuerpo a los negros, a los inmigrantes, a los niños, a las mujeres trabajadoras, a las víctimas colaterales del infierno y los escombros.

Lo hace ya desde ese primera secuencia-espectáculo en la que las mangueras desatadas se rebelan contra la propia fuerza de la presión y golpean salvajemente a los bomberos que intentan dominarlas para apagar el fuego. Esto no lo han visto ni oído antes así, parece querer demostrar el director de 12 años de esclavitud o Small Axe.

Su película se articula luego como una Odisea de manual, relato escindido entre una madre que se queda y su hijo mulato evacuado de la ciudad que intenta regresar a casa tras escaparse atravesando un paisaje de destrucción, pillaje y batalla por la vida.

En sus mejores momentos, Blitz puede recordarnos a algunos filmes de Terence Davies, muy especialmente a esa obra maestra que es The Deep blue sea, pero es sólo un espejismo, el deseo de proyectar la musicalidad, el desgarro y la poesía del director de Distant voices, still lives en lo que para McQueen no deja de ser un caro ejercicio de reconstrucción y, sobre todo, un relato clásico y en paralelo plagado de peripecias. Si acaso se deja entrever al último gran maestro del cine británico en esa dimensión fantasmagórica y onírica que se cuela entre la noche o el vaivén de los recuerdos.

Con Blitz Mcqueen aspira también a contar la Historia desde el ángulo insólito de los suyos, dando protagonismo a ese niño mulato de padre desaparecido, o haciendo aparecer a otros personajes que, como el soldado que interpreta Benjamin Clementine, nos recuerdan a los olvidados, despreciados y marginados del gran relato social de la convivencia, la resistencia y el servicio a la nación británica en sus momentos más trágicos.

Con todo, y más allá de lo que no es, la película se resiente de un evidente desequilibrio entre sus dos tramas desdobladas destinadas a reunirse. Ahí donde las aventuras del niño adquieren una cierta dimensión dickensiana, el periplo de la madre que encarna Saoirse Ronan se mantiene bastante estático, incapaz de articular el contrapunto necesario para la cristalización de esa emoción catártica que tampoco llega con el sacrificio de Paul Weller.

Gran apuesta de Apple de cara a los Oscar, Blitz se ha estrenado directamente en su plataforma sin pasar previamente por las salas.