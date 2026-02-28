Una noche de feliz melancolía

La ficha DURA SORTE **** PreFemás 2026 Dúo Dura Sorte: María José Pire, soprano. Alejandro Sosa, laúd renacentista. Programa: ‘El espíritu melancólico en la música del Renacimiento’. Obras de Bartolomeo Tromboncino, Marco dall’Aquila, Marchetto Cara, Alonso de Mudarra, Luis de Narváez, Juan de Urrede, Juan Vásquez y Moxica. Lugar: Espacio Turina. Fecha: Sábado 28 de febrero. Aforo: Un cuarto de entrada.

Buen día era un 28 de febrero para que el coriano Alejandro Sosa saldara su pequeña deuda con el Femás –aunque fuese en el PreFemás– tras el frustrado concierto de hace algunos años, previsto con su maestro Eugène Ferré pero nunca celebrado. Para la cita acudía en dúo con la soprano venezolana María José Pire, y con un programa dedicado a la melancolía, mitad italiano mitad español, y plagada esta última porción de obras creadas en Sevilla, donde tuvieron sede Mudarra y Vásquez.

La incógnita Sosa se despejó de la forma más positiva: mostró buen sonido, soltura de mano derecha, conocimiento del estilo –discretas, integradas y enriquecedoras las glosas– y, sobre todo, fluidez y claridad en el discurso polifónico, algo intrínsecamente difícil en su instrumento pero importantísimo para esta música. Su compañera fue igualmente un descubrimiento: su emisión, clara y limpia, es ideal para este singular repertorio, pero además el timbre es rico, muy bello y con personalidad.

Aun así el todo fue más que la suma de las partes, pues la complicidad y un buen trabajo conjunto del programa –se notaba prácticamente memorizado a dúo– confirió una enorme naturalidad a unas piezas bien seleccionadas, que sonaron como compuestas hoy mismo, declamadas con la debida sprezzatura. Fue especialmente notable la limpieza de la afinación de Pire, cierto que aún mejorable en algunos finales de frase o en los registros extremos, pero de gran mérito por la expuesta transparencia de las canciones y frottole del repertorio. Habrá que seguirlos.