Cuatro películas llevarán la historia de Los Beatles a la gran pantalla en 2028

Sony Pictures ha anunciado un ambicioso proyecto cinematográfico sobre Los Beatles que constará de cuatro películas bajo la dirección de Sam Mendes. El denominado "The Beatles - A Four-Film Cinematic Event" llegará a los cines en abril de 2028 y contará con un reparto estelar: Harris Dickinson como John Lennon, Paul Mescal como Paul McCartney, Barry Keoghan como Ringo Starr y Joseph Quinn como George Harrison.

La noticia fue revelada por el propio Mendes durante la celebración de CinemaCon, donde confirmó los rumores sobre el casting que venían circulando durante los últimos meses. Los cuatro actores, que han ganado notable popularidad recientemente, aparecieron en el escenario realizando la característica reverencia que popularizó la banda en su época dorada. Mescal ha protagonizado "Gladiator 2", Quinn ha participado también en dicha secuela de "Gladiator" y en la serie de Netflix "Stranger Things", Keoghan destacó en "Saltburn" y Dickinson en "Babygirl".

Una experiencia cinematográfica innovadora

El director británico calificó este proyecto como "la primera experiencia cinematográfica maratoneable", aunque aún no está claro si las cuatro películas se estrenarán simultáneamente o en semanas consecutivas. "Necesitamos grandes eventos cinematográficos para que la gente salga de casa", afirmó Mendes durante la presentación de Sony.

El realizador de "American Beauty" y "Skyfall" explicó que siempre había soñado con llevar a la gran pantalla la historia de los Fab Four, pero consideraba que "la historia era demasiado inmensa para encajar en una sola película". Su solución fue contar la historia de "la mejor banda de la historia" desde la perspectiva individual de cada uno de sus miembros, capturando así su improbable viaje desde Liverpool hasta convertirse en el centro de la cultura global.

Música original y un rodaje ambicioso

Este será el primer largometraje de ficción que obtiene los derechos musicales del extenso catálogo de los Beatles, incluyendo clásicos como "Strawberry Fields", "Let It Be", "I Am the Walrus" y "Yellow Submarine", entre muchos otros.

Mendes reveló que el rodaje principal de las cuatro películas se extenderá durante un año completo, lo que da idea de la magnitud del proyecto. Tom Rothman, director de Sony Pictures que supervisó la producción de "Avatar" cuando trabajaba en Fox, bromeó diciendo que el film de Mendes le estaba provocando "flashbacks de Avatar", una apuesta que, como es bien sabido, resultó enormemente exitosa.