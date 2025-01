La cultura que construye un barrio: el espacio creativo de Mirian Picón

Mirian Picón, desde niña, tenía claro su proyecto de vida profesional: quería ser “pintora”. Así lo anunciaba, convencida, a los familiares y a los amigos. Veinte años después, tras mucha dedicación y oficio, esta graduada en Bellas Artes ha cumplido aquel propósito de su infancia. Incluso se podría decir que lo ha superado, ya que, además de ser artista plástica, Picón inauguró el pasado año su propio “espacio creativo”. Un lugar, ubicado en la calle Cardenal Spínola –arteria clave del barrio de San Lorenzo-, en el que la pintora expone obra, propia y de otros, organiza futuras presentaciones de libros y, sobre todo, imparte talleres de contenido heterogéneo, desde el prensado de flores hasta la costura. Se trata de talleres para todas las edades: desde adultos hasta niños.

Al entrar en este taller-galería observamos, a la derecha, un altar dedicado a María Jiménez en el que cuelgan sus populares pendientes con plumas azules de pavo real. A la izquierda, vemos propuestas de esta pintora onubense –natural de Almonte-, que transmite entusiasmo al explicar el itinerario que ha seguido hasta llegar a “cumplir un sueño”. Un itinerario largo y no fácil, en el que se acumulan muchas horas de estudio, de buscarse la vida, de autobús entre el pueblo natal y la capital andaluza, de provincia a provincia. “En mi caso vengo de un sitio donde no había librerías, donde no había espacios artísticos –aunque ahora algo se esté haciendo-. Yo me venía todos los días a Sevilla, me venía de Almonte a Sevilla, para poder leer, hacer presentaciones, visitar galerías”.

Algunas de las piezas que se muestran en Espacio Creativo. / Antonio Pizarro

Mirian Picón tenía esa necesidad de encontrar respuesta a sus inquietudes creativas –además de pintora es autora de tres poemarios-, por lo que hubo un día en el que entendió que era el momento de concretar aquella idea, aquel deseo, de ver su propio espacio para la cultura. Con su personalidad, con su sello, con su firma, con sus talleres. Ese “rinconcito” –así nos lo define- en el que hacer lo que tanto le costaba encontrar por aquí y por allá. “Los comienzos han sido duros –señala Picón-. Son muchas horas… Los alquileres son altos. Pero me anima pensar que empecé en abril de 2024 y ya han pasado por aquí unos sesenta niños. Y a mí no me conocía nadie en el barrio”.

De Estados Unidos y México hasta Sevilla

Los inicios de este “espacio creativo” fueron en el salón de la casa de Mirian Picón. “Esto es como la historia del que empieza en el garaje, pero empezando en el salón”, bromea la pintora. En aquel salón-dormitorio, “donde todo eran cajas y máquinas”, Picón se da de alta como autónoma y empieza, con el diseño digital y las colaboraciones con marcas, a darse a conocer entre gente interesada en sus talleres. Por internet, la autora onubense vende obra para Estados Unidos, vente obra para México. Organiza encuentros a los que se suele apuntar una media de cuarenta personas. Y de ahí se deja el piso –y se da el paso- al local. Precisamente una antigua galería.

Desde la inauguración del espacio creativo, sin obviar el trabajo que supone, todo han sido satisfacciones. Alegrías. Éxitos. Los talleres tienen respuesta por parte de los vecinos. “Pienso que hay mucha gente como yo, a la que le agrada un espacio así. Tuve muy claro que el espacio que fuera para mí lo iba a ser también para otras personas. Y que fuese útil tanto para niños como para adultos. En estos meses ha habido respuesta por parte del barrio”, explica Picón.

“Y otro hecho que observo y que me gusta –continúa explicando la autora-: mucha gente ha venido por los talleres de pintura, pero resulta, por ejemplo, que una compañera informa a otra de un taller de otro tipo, y esa persona se queda. Me gusta que haya gente que descubra, y le guste, aficiones que desconocía. Me encanta ver cómo una persona se apasiona por algo que ignoraba por completo, hasta llegar aquí”.

Hacer barrio desde la cultura

La artista plástica, con esta iniciativa, toma la cultura para construir barrio. La cultura es un medio para el encuentro, la comunidad, el lazo afectivo. Incluso algo de “terapia”, añade Picón. A este lugar de la calle acuden adultos que, sin conocerse, tienen la oportunidad de cultivar afinidades, complicidades, amistad. Y todo mientras se prepara material de “papelería creativa” o se trabaja en otras actividades más “artísticas”, como la pintura. “Para mucha gente, estos talleres sirven de terapia. Hay quienes se apuntan, además de por el taller en sí, para conocer gente nueva”. En un clima de generosidad, amabilidad. Buen ambiente. “Hay gente aquí que no se conocen de nada, y aun así surgen amistades. Es similar a la facilidad que tienen los niños para hacer amistad. Me gusta eso”.

El taller apuesta por el trabajo artesano. / Antonio Pizarro

El taller de Mirian Picó, desde el trabajo artesano, favorece el sostén del andamio de la vida de barrio, el trato personal, la dedicación pausada, el entorno amable y cómplice. Una serie de tesituras que convencen -y el proyecto va a más- a los vecinos de San Lorenzo y a los muchos “seguidores” de esta escuela que lleva la impronta “Mirian Picón”, quien resume y bromea: “somos como una secta, pero en plan bien”.

Con veintiocho años, aquella niña de Almonte que quiso ser pintora cumple su proyecto de vida, cada día, en este espacio creativo de la calle Cardenal Spínola. Con sus obras, con sus cuadros, con sus talleres para niños y adultos. “Han sido veinte años largos desde que empecé a soñar este proyecto. Ha costado, pero aquí lo tengo”. Y se acabó, como cantara María Jiménez, esa mujer que se venera en un altar del espacio creativo de Mirian Picón. Donde se hace gala de la devoción a la intérprete. Y al arte. Y a la vida de un barrio. Y a todo lo que hace de este mundo algo más amable, más humano, menos raro.