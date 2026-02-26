Dónde ver los Goya 2026 por TV y online

Los Premios Goya 2026 prometen una noche cargada de emociones y grandes momentos para el cine español. Pero ¿dónde se puede ver la gala? Eso es lo que muchas personas se preguntan a pocos días de la 40ª edición de estos prestigiosos galardones. La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España ya tiene todo preparado para este sábado 28 de febrero, cuando las estrellas del séptimo arte se den cita en una velada inolvidable. El evento podrá seguirse tanto en televisión como en plataformas de streaming, ofreciendo así múltiples opciones para no perderse ni un solo detalle.

Más allá de las nominaciones, los Premios Goya son un reflejo de la actualidad social y cultural del país. Y no es para menos. Cada año, las actuaciones musicales, los homenajes y los discursos se convierten en una plataforma para abordar temas relevantes, desde la igualdad de género hasta los actuales conflictos bélicos. Pero no todo es seriedad: la gala también ofrece sus momentos divertidos, con chistes improvisados y anécdotas que aligeran la noche.

¿A qué hora son los Premios Goya 2026?

La noche de los Goya, que este año se celebrará en Barcelona, dará comienzo a las 22:00 horas (21:00 horas en canarias). La gala, como siempre, promete ser un evento lleno de sorpresas, y contará con la participación de la cantante catalana Rigoberta Bandini y el reconocido actor Luis Tosar como presentadores de una velada que, sin duda, no dejará a nadie indiferente.

En cuanto a las nominaciones, dos producciones destacan por encima del resto. Los domingos, de Alauda Ruiz de Azúa, se presenta como una de las grandes favoritas, con un total de 13 nominaciones. A poca distancia, Sirat, dirigida por Oliver Laxe, le sigue con 11 nominaciones. Ambas películas se perfilan como las principales aspirantes, en una edición marcada por la diversidad de enfoques cinematográficos y la fuerte presencia del cine de autor.

Además del cine, numerosos artistas del panorama musical, como la propia Rigoberta Bandini, Bad Gyal, Ana Mena o Dani Fernández, ofrecerán sus actuaciones, poniendo una vez más en valor la estrecha relación que existe entre el cine y la música.

¿Dónde ver los Premios Goya 2026?

El evento será retransmitido en directo por La 1 de TVE, a partir de las 22:00 horas. Asimismo, RTVE Play ofrecerá una cobertura especial, permitiendo seguir la alfombra roja desde las 19:15 horas, antes del inicio de la gala, y adentrándose de manera exclusiva en el backstage durante los Goya.

Por otro lado, en la 2Cat, se podrá disfrutar de 'La nit dels Goya', un programa especial que comenzará a las 21:00 horas, para calentar motores antes de la gran cita. De este modo, los premios del cine español podrán seguirse en vivo desde cualquier dispositivo: ya sea televisión, móvil, tablet u ordenador.