Cuerpos en venta

La ficha ** 'El talento'. Drama-thriller, España, 2025, 103 min. Dirección: Polo Menárguez. Guion: Polo Menárguez y Fernando León de Aranoa. Fotografía: José Martín Rosete. Música: Carla F. Benedicto. Intérpretes: Ester Expósito, Pedro Casablanc, Mirela Balic, Sonia Almarcha, Juan Pablo Fuentes, Rocío Muñoz, Marta Aledo.

La centenaria nouvelle de Arthur Schnitzler La señorita Else pone la base de prestigio para una relectura contemporánea de Polo Menárguez (El plan) y Fernando León de Aranoa que se camufla (no demasiado) en la parábola y las formas del género para su más que evidente denuncia del patriarcado, la cosificación femenina o las viejas dinámicas de clase a propósito de una joven y prometedora violonchelista (Ester Expósito en modo tapado) que se verá en la tesitura de corromperse con tal de salvar a su familia de la debacle económica.

Todo se concentra pronto en las claves del exceso retórico y las metáforas a gritos, en el trazo casi grotesco, en la línea de las Ducournau o Fargeat de turno, dentro de una burbuja de lujo e insufrible estupidez pija que hay que atravesar de fiesta con nuestra protagonista y su dilema moral, al que se adhiere también el discurso del neofeminismo #metoo (citado, cómo no, explícitamente) en su toma de decisiones para revelarse contra el monstruo sistémico, encarnado aquí por un Pedro Casablanc de aires mefistofélicos y unos padres dispuestos a vender la piel de su propia hija para conservar su estatus.

El problema es que la propia película y su estructura en paralelo tiende a sabotear la posible intensidad de sus logros y esparce entre los vástagos (otro mensajito más) el foco y el interés de una narración que tiende al cortocircuito cuando no al estrambote, subrayada además por una puesta en escena que confunde el artificio con el énfasis.