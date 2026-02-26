La escena emergente toma el 28-F

Hay quien celebra el 28 de febrero colgando la bandera en el balcón y hay quien lo hace enchufando la guitarra. En Sevilla, por suerte, caben las dos cosas. Este año, el Día de Andalucía tiene cita con los amplis en la Sala X, que se convertirá en el epicentro de una consigna tan sencilla como necesaria, que es mirar a la escena musical local a los ojos y decirle “aquí estamos”.

La criatura se llama Sevilla Emerge y el nombre no es casual. No va a ser un festival mastodóntico ni una romería patrocinada por marcas de bebida energética. Esto es otra cosa bien distinta; es la presentación de cinco proyectos que están creciendo en nuestros barrios, en nuestros locales de ensayo, en la Sevilla que no conocen los que vienen a ocupar pisos de Airbnb, pero que late con un pulso propio.

El primero de ellos es el de Mateo. Cuando hay artistas que parecen estar buscando todavía su sitio, otros ya caminan desde el primer single con una brújula interna, como es el caso de éste. Él lleva el flamenco en el retrovisor, pero su último lanzamiento, Balas de salva, dibuja un universo donde tradición y modernidad no se miran con desconfianza ni con complejos y tiene una producción actual firmada por DSSO en la que asoman el Jersey club y el reguetón. Mateo tiene el magnetismo de proyecto escurridizo que parece a punto de despegar; e incluso ha empezado a hacerlo gracias al amor que le tienen en Radio 3, pero antes de poner un pie fuera del nido, todavía quisiera despedirse del barrio.

Lo de LK6 va de música urbana, electrónica y neopunk, mezclado todo en una coctelera donde manda la actitud. Detrás del proyecto está Laura K6, que ha ido construyendo una identidad propia dentro del circuito alternativo andaluz a base de directos eléctricos y una estética que bebe tanto del club como del garaje. El sonido de esta chica es directo, oscuro y contundente. Piezas como Misión suicida —toda una declaración de intenciones— o En un Delorean, la que abre su disco más reciente, prometen ponernos las pilas desde el primer minuto sin medias tintas; o entras en el pogo o te apartas y te vas a la barra.

Con un nombre como Magnetismo Sonoro Excéntrico no podían hacer canciones de sobremesa. Practican un blues-rock pasado por el filtro del noise y la experimentación Lo suyo no es un desfile de canciones al uso, sino una exhibición de voltaje. Más que melodías, tienen filo; más que estructura, una densidad casi física, una energía que los atraviesa. Sobre el escenario no parecen músicos tocando, sino alquimistas tensando campos invisibles. Por eso no extraña que se les coloque en esa estirpe más rugosa y luminosa del rock alternativo. La batería de Álvaro, cortante y geométrica, marca un camino árido y firme. El bajo de Ricardo, con la saturación justa para morder, se instala en ese territorio de frecuencias donde Sonic Youth levantó catedrales de ruido y vibración. Y las guitarras de Mario —igual de preciso cuando cambiaba al teclado— junto a las de Jose, retorcidas en afinaciones improbables, lanzan disonancias que parecen doblar el aire y riffs que arrancarían una media sonrisa cómplice a Bob Mould en uno de sus días torcidos. Con ellos no hay relleno ni gesto superfluo, cada golpe, cada zumbido, cada quiebro forma parte de una partitura invisible donde todo responde a una lógica de fricción, riesgo y vértigo.

Frisbi es un dúo formado por Jesús A. Andrés (voz y guitarra) y Manuel Cruz (batería) y hacen punk-pop-rock en minúsculas, sí, pero con una honestidad que se escribe en mayúsculas. Aunque en directo suelen ampliar la formación con el bajista Daniel Luque, reforzando un sonido que ellos mismos han definido alguna vez como "muy pop para los punks y muy punk para los pops”; una fórmula que les ha permitido moverse con naturalidad por salas del circuito independiente y consolidar una propuesta que crece escenario a escenario. Hablan de problemas cotidianos, de malas experiencias, de días que pesan. Y, de vez en cuando, dejan pasar un rayo de buen tiempo entre tanto caos. Lo suyo son las melodías pegadizas para cantar con el ceño fruncido y, a los dos minutos, con media sonrisa.

Vajilla Cartujana tienen un nombre que ya de por sí es una declaración de amor (y de ironía) patrimonial. Llegan con pop-punk listo para bailar, saltar y cantar sin parar y en directo presentan las canciones de su primer EP antes incluso de su lanzamiento oficial. Es decir, quien vaya a la Sala X no solo verá una banda, sino el momento exacto en que empiezan a rodar. Estribillos coreables, energía de la que acaba en sudor compartido y la sensación de estar presenciando algo que todavía no ha pasado por el filtro de lo previsible.

Cinco proyectos emergentes en una sala y una fecha que este año suena más eléctrica que institucional. Las entradas están a la venta en ultimaentrada.com por 9 euros o algo más caras en la puerta de la sala desde que la abran a las 19:00. El 28 de febrero, mientras algunos discuten qué es Andalucía, en la Sala X habrá quien la esté ensalzando con música. Y eso, en una ciudad que a veces mira demasiado al pasado, es casi un acto revolucionario.