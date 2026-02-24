El Festival Sevilla Swing! incorpora Artillería como nuevo escenario

La ciudad volverá a bailar al compás del swing con la celebración de la XIV edición del Festival Sevilla Swing!, que tendrá lugar del 10 al 12 de abril con una programación musical que combina talento internacional, tradición jazzística y espíritu participativo en espacios emblemáticos como La Real Fábrica de Artillería y el Teatro Alameda.

La delegada de Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Sevilla, Angie Moreno, destacó durante la presentación que “el Festival Sevilla Swing! vuelve a situar a Sevilla en el mapa internacional de las músicas en vivo, reforzando una programación cultural diversa y de calidad que conecta tradición y contemporaneidad”.

Promovido por el Ayuntamiento de Sevilla y organizado por la agencia Marmaduke, el festival consolida su trayectoria como una cita de referencia para la comunidad swing, reuniendo a músicos, bailarines y aficionados en torno a un género que, casi un siglo después de su auge, sigue plenamente vigente.

Tres conciertos con figuras internacionales del 'swing'

La programación musical se desarrollará a lo largo de tres jornadas con conciertos que recorren distintas sensibilidades del swing y el jazz clásico.

El viernes 10 de abril (21:00), el Teatro Alameda acogerá la actuación de Louise Perret & Sébastien Giniaux Gipsy Quartet, una propuesta que entrelaza la chanson, el jazz manouche y las músicas del mundo en un repertorio elegante y emocional. La voz delicada de Louise Perret y la guitarra virtuosa de Sébastien Giniaux construyen un universo sonoro que fusiona tradición y contemporaneidad, con composiciones propias y reinterpretaciones llenas de matices

El sábado 11 de abril (21:00), también en el Teatro Alameda, será el turno de Cynthia Sayer & Joyride, una formación imprescindible para los amantes del hot jazz y el swing de los años 20 a los 40. Liderada por la reconocida banjista y vocalista Cynthia Sayer, la banda ofrece un repertorio que recorre el American Songbook, el jazz tradicional, el blues y otros estilos con una energía escénica fresca y vibrante.

El cierre del festival tendrá lugar el domingo 12 de abril (13:00) en el Espacio Escénico de la Real Fábrica de Artillería con The Good Men Swingtet, una auténtica “little big band” que rinde homenaje a las grandes figuras del swing como Benny Goodman, Count Basie o Ella Fitzgerald, con arreglos pensados especialmente para el baile social y la interacción con el público. Esta edición marcará además la primera vez que el Festival Sevilla Swing! incorpora la Real Fábrica de Artillería como escenario, ampliando su presencia en espacios culturales singulares de la ciudad.

En relación con esta novedad, Angie Moreno subrayó que “la incorporación de la Real Fábrica de Artillería como escenario del festival supone un paso más en la activación cultural de espacios patrimoniales de Sevilla, acercando la música en directo a enclaves con un gran valor histórico y cultural”.

Clases, baile social y actividades paralelas

Más allá de los conciertos principales, el XIV Festival Sevilla Swing! desplegará una programación paralela que convertirá a Sevilla en un punto de encuentro para la comunidad swing.

El jueves 9 de abril se celebrará un concierto inaugural bajo el título New Orleans Night, seguido de una sesión de baile social que marcará el arranque del festival.

Durante el viernes, sábado y domingo se desarrollarán clases de baile para distintos niveles —desde iniciación hasta intermedio y sesiones específicas de musicalidad, breaks, dips & tricks o charleston— impartidas por Maxi Prado, Nicole Pipino, Inma Doblado y Samuel Rigal.

El sábado, el Cicus acogerá además una jornada con clase abierta de iniciación, música en directo y una demostración de Cabaret Swing organizada por Swing & South, reforzando la dimensión más participativa del festival.

Las noches del viernes y sábado continuarán con fiestas Sevilla Swing en Assejazz, con jam sessions y sesiones de DJ Selenite, mientras que el domingo culminará con una Social Swing Party de fin de festival.

Las actividades del sábado en el Cicus y del domingo en la Real Fábrica de Artillería serán de entrada libre, mientras que las clases y fiestas requerirán inscripción previa.

Con esta nueva edición, el festival reafirma su apuesta por una programación cuidada y accesible, que sitúa a Sevilla como uno de los focos del swing en el sur de Europa y refuerza su posicionamiento como destino cultural dinámico y diverso.