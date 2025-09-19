Apasionante nueva temporada del Espacio Turina

Con 130 espectáculos, el Espacio Turina se convierte en el corazón de la vida musical sevillana con una programación que sorprende por su variedad y, sobre todo, por su nivel de calidad, algo que, gracias a los desvelos de su director, Fernando Rodríguez Campomanes, ha trascendido las fronteras locales y nacionales, haciendo de la sala un referente de calidad a nivel internacional.

Angie Moreno, delegada municipal de Cultura y Turismo, recalcó que el lema de esta próxima temporada, “Música sin fronteras”, representa el espíritu de esta sala singular, cuya programación tiende puentes entre culturas y estilos, un lugar donde coexisten en armonía el jazz, el flamenco, la zarzuela, la música antigua, la contemporánea, el talento local y el de renombre internacional, haciendo del Espacio Turina el verdadero corazón musical de Sevilla.

Precisamente el acto se abrió con una intervención musical a cargo de Francisco José Cantó al clarinete y Ángela Morata al piano, en una breve entrega adelantada de lo que será su concierto en el que presentarán su reciente grabación discográfica Vibraciones del alma, en representación de esa voluntad del Espacio Turina de prestar su escenario al rico y brillante talento local.

Fernando Rodríguez Campomanes es el mago que con un magro presupuesto realiza el milagro de cerrar una oferta musical apabullante por su cantidad y su calidad. Definió esta próxima temporada de “fácil, sencilla y continuista”, en el sentido de seguir en la senda de años anteriores a través de unas líneas programáticas que han revelado su eficacia y su capacidad de seducción de un público fiel y de unos artistas que muestran su interés por venir a Sevilla a esta sala de acústica inigualable. Fue desgranando el esqueleto de los diferentes ciclos que harán que en la próxima semana queden pocas fechas libres en la sala. Como programa de producción propia sobresale DXM (Dramma per Musica), con dos espectáculos de teatro musical de cámara: Bello universo, ¿dónde estás? (homenaje a Kurt Weill a cargo de Nicola Beller Carbone) y He who loves Beauty (recuerdo de los cincuenta años del fallecimiento de Benjamin Britten dirigido por Rafael Rodríguez Villalobos).

Este año se añade a la programación la colaboración de la sala con el Festival de Ópera de Sevilla, prestando la Sala Silvio al recital de la internacionalmente aclamada cantante Vivica Genaux, el concierto de Accademia del Piacere titulado Il Gran Teatro del Mondo y el recital de Elena Sancho, Mónica Redondo y Teodora Oprisor titulado París, Sevilla, La Habana. Tendrán continuidad los ciclos programáticos ya consolidados, como el de la Compañía Sevillana de Zarzuela (capaz de llenar la sala hasta con tres funciones de cada título), que este año trae Chateau Margaux, El barbero de Sevilla y Las hijas de Zebedeo. Especialmente atractivo resulta “Lied en Turina”, que presentará a voces como las de Benjamin Appl, Konstantin Krimmel (nada menos con el ciclo Winterreise) y Simon Keenlyside. No menos apasionante resulta el perfil de cuartetos de cuerda, con nombres como los de los cuartetos Diotima, Brentano, Cosmos (con el pianista sevillano Juan Pérez Floristán), Ulysses y Gerhard. La música de cámara estará perfectamente atendida a través de los ciclos de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (doce matinales dominicales), de la Orquesta Bética de Cámara (cuatro conciertos), la Orquesta de Cámara de Bormujos y una programación propia con solistas de altísimo nivel, como Rocío de Frutos, Javier Comesaña, Rafael Ruibérriz y Kebyart entre otros.

Piano en Turina dará la voz a Martina Filjak, Gregorio Benítez (con el Catálogo de pájaros de Messiaen), Francisco Montero, Szymon Nehring y el ilusionante Proyecto Piano Joven comandado por Ignacio Torner. Por la sala pasarán también el Festival de la Guitarra de Sevilla (seis citas en octubre y noviembre), los Talleres Musicales de la Fundación Barenboim-Said, el Festival de Jazz de la Universidad de Sevilla y el de la asociación Assejaz. La creación contemporánea, como en años anteriores, se articula por mediación de los festivales comandados por dos grupos locales, Taller Sonoro y su ciclo Encuentros Sonoros y el Zahir Ensemble, que participará en la celebración del cuadragésimo cumpleaños del compositor hispalense Alberto Carretero.

Desde hace años, la perla de la programación del Espacio Turina es la Música Antigua. Además de servir de pasarela de los conciertos de la Orquesta Barroca de Sevilla y sus líneas aledañas (Joven Orquesta Barroca de Sevilla, Otoño Barroco, HIP Ensembles) y al Festival de Música Antigua de Sevilla (que espera aún presentar su programación para 2026), por la calle Laraña pasarán nombres del relieve de Robin Pharo, Jean-Guihen Queyras (integral de las suites para violonchelo de Bach), La Ritirata, La Grande Chapelle, Le Consort, La Spagna, Lucile Richardot (con Les Paladins) y solistas de la Orquesta Barroca de Sevilla.

En definitiva, ese amplio mapa de músicas sin límites de separación, imaginativa, variada y, sobre todo, de calidad del que hablaba Angie Moreno. No deberían perdérselo, háganme caso. Luego no se lamenten.

Las entradas estarán a la venta desde el próximo lunes 22 de septiembre en las taquillas del Teatro Lope de Vega y en la web www.https://espacioturina.sacatuentrada.es/. Si eres menor de treinta años y acudes una hora antes de cada espectáculo podrás beneficiarte de un cincuenta por ciento de descuento en las entradas.