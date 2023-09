Otoño de reencuentros con viejos amigos

Michael Fassbender ha vuelto. El actor que deslumbró con Shame, Steve Jobs o 12 años de esclavitud, también con las adaptaciones de Jane Eyre o Macbeth, decidió tomarse un respiro un día, quizás para disfrutar de su matrimonio con Alicia Vikander, quizás para superar algunos fracasos que había encadenado. El irlandés de origen alemán vuelve a lo grande. Presentará en el Festival de Venecia The Killer, traslación de la novela gráfica de Alexis Nolent con el guionista de Seven, Andrew Kevin Walker, y uno de los directores más admirados, David Fincher. Y a final de año, Fassbender cambiará de registro con El peor equipo del mundo, una comedia deportiva sobre la selección de fútbol de Samoa con el neozelandés Taika Waititi, uno de los últimos valores de Hollywood, a los mandos.

El otoño cinematográfico será un tiempo de reencuentros. Woody Allen ha rodado en la capital francesa, escenario de Todos dicen I love you y Medianoche en París, su último proyecto, Golpe de suerte, historia de una infidelidad que parece tener ecos de Delitos y faltas y Match Point que pasará también por Venecia. De Cannes vienen las nuevas creaciones de viejos conocidos: Nanni Moretti, que encarna a un director en crisis que reflexiona sobre el comunismo en un país en el que gobierna la ultraderecha (El sol del futuro); Ken Loach, preocupado por la acogida que las sociedades más privilegiadas dan a los refugiados sirios (The Old Oak); Martin Scorsese, de quien dicen que alcanza las cotas de maestría de sus mejores filmes (Los asesinos de la luna), y Víctor Erice, el retorno más emocionante con su Cerrar los ojos: porque ya no se esperaba que el cineasta pudiese culminar un largometraje, tras todos los problemas de producción que frustraron su carrera, y porque las crónicas afirman que el veterano ha firmado, por fortuna, otra obra maestra.

El cine español estrenará en estos meses algunas películas ciertamente singulares: Robot Dreams, destacada ya como una de las cintas de animación del año y aplaudida en Cannes y en Annecy; Creatura, donde Elena Martín indaga en la conflictiva relación de las mujeres con su propio deseo, un trabajo con el que ganó en la Quincena de Cineastas; o Teresa, la versión de Paula Ortiz de la obra La lengua en pedazos de Mayorga, con Blanca Portillo prestando sus facciones a Santa Teresa. Además, Isabel Coixet reinterpreta Un amor, la novela de Sara Mesa.

La cartelera deparará otras aventuras de aquí a fin de año. Veremos de nuevo a Kenneth Branagh como Poirot, mientras que Joaquin Phoenix se enfrenta al fantasma de Napoleón, Johnny Depp se coloca la corona de Luis XV y Bradley Cooper toma la batuta de Leonard Bernstein. Prepárense. Aquí van algunos títulos de un otoño de cine.

Vidas pasadas

Es el debut en el cine de la dramaturga coreano-canadiense Celine Song y, desde su estreno en Sundance y Berlín, se habla de ella como una de las películas del año, la delicada historia del reencuentro de una mujer (Greta Lee) con el amor de su infancia (Teo Yoo). Estreno, el 3 de noviembre.

Un amor

Compite en San Sebastián, pero algún pase previo ha dejado muy buenas sensaciones. Isabel Coixet, que firma el guión junto a Laura Ferrero, adapta la fabulosa novela homónima de Sara Mesa. Laia Costa (en la imagen con Hovik Keuchkerian) es Nat, la extraña que llega a un pueblo inhóspito. 10 de noviembre.

The Old Oak

El veterano Ken Loach y su aliado Paul Laverty, que ya han colaborado en más de 15 largometrajes, vuelven a ejercer de conciencia de un mundo despiadado con este filme que narra la llegada de un grupo de refugiados sirios a una pequeña ciudad del norte de Inglaterra. En los cines el 29 de septiembre.

Todos los nombres de Dios

Daniel Calparsoro promete un thriller vibrante con la historia de un hombre que tras un atentado es tomado como rehén y obligado a pasear por la Gran Vía madrileña con un chaleco cargado con explosivos. En el reparto, Luis Tosar, Inma Cuesta y Nourdin Batán. Estreno el 15 de septiembre.

Golpe de suerte

Más de una década después de Medianoche en París, Woody Allen vuelve a Francia con Golpe de suerte, reflexión sobre el azar con una mujer (Lou de Laâge) a la que se le desmorona su estabilidad gracias a un viejo conocido (Niels Schneider). Se verá en Venecia y se estrena el 29 de septiembre.

El sol del futuro

El gran Nanni Moretti regresa en la piel de un cineasta en crisis, enfrentado al abismo de su nueva película, que medita con ironía, sobre la vida, el amor (Margherita Buy interpreta a su esposa) y sus antiguos ideales comunistas. ¡Y hay un número musical con Franco Battiato! En los cines el 15 de septiembre.

El peor equipo del mundo

Michael Fassbender abandona al fin su retiro con el propósito de garantizarnos su versatilidad: encarna a un asesino a sueldo en The Killer, lo nuevo de Fincher (10 de noviembre en Netflix, antes en Venecia) y al entrenador holandés de un club penoso, a las órdenes de Taika Waititi (27 de diciembre).

Wonka

Tras insuflar un enorme encanto a un osito de peluche en Paddington y su secuela, el director Paul King se atreve con Roald Dahl y recrea los orígenes de Willy Wonka, el hombre que abrió la mejor fábrica de chocolate del mundo. Timothée Chalamet hereda el personaje de Gene Wilder y Johnny Depp. 15 de diciembre.

Maestro

Bradley Cooper, autor de un aplaudido remake de Ha nacido una estrella, vuelve a ponerse detrás (y delante) de las cámaras con este biopic del legendario Leonard Bernstein, que retratará su matrimonio con Felicia Montealegre (Carey Mulligan ) y su bisexualidad. Va a Venecia y pasará por los cines antes de llegar a Netflix.

Creatura

La española Elena Martín dio la sorpresa en la Quincena de Cineastas de Cannes, donde se llevó el premio a la mejor película europea con la historia de una mujer que, ante la pérdida del deseo, repasa su vida y se pregunta “qué nos pasa con el cuerpo y con el sexo”. En los cines a partir de la próxima semana, el día 8.

Cerrar los ojos

Cuando nadie creía ya en un retorno de Víctor Erice, se produjo el milagro. Su proyección en Cannes se saldó con críticas entusiastas: el director de El espíritu de la colmena ha conseguido otra obra maestra. Ya se puede ver en los cines franceses, en España a partir del 29, el día que entregan a Erice el Premio Donostia.

Los asesinos de la Luna

Las crónicas de Cannes apuntan que Scorsese se sitúa a la altura de su leyenda con este fresco monumental que narra el asesinato de indios en las tierras del condado de Osage tras descubrirse en ellas petróleo. DiCaprio y Lily Gladstone encabezan el reparto. Estreno en octubre.

Napoleón

Casi un siglo después de la película de Abel Gance, la figura de Bonaparte sigue generando nuevas ficciones. El errático Ridley Scott promete ambición y oficio en un filme que desembarca en las salas el 24 de noviembre, que se verá después en Apple+ y que cuenta con el aval de Joaquin Phoenix.

Monster

Uno de los autores más prolíficos y queridos del cine japonés, Hirokazu Koreeda, dispone en esta ocasión un puzle con distintos puntos de vista gracias al guión de Yûji Sakamoto, premiado en Cannes. Una madre advierte un comportamiento extraño en su hijo y pedirá explicaciones a un profesor. 29 de septiembre.

Misterio en Venecia

Tras adaptar Asesinato en el Orient Express y Muerte en el Nilo, Kenneth Branagh repite como Poirot en esta versión de un libro menos conocido de Agatha Christie, Las manzanas. Una historia sobre una sesión de espiritismo y un crimen con Tina Fey, Jamie Dorman y la oscarizada Michelle Yeoh. Se estrena el día 15.

Jeanne du Barry

Un Johnny Depp en horas bajas tras las acusaciones de maltrato de Amber Heard inauguró la última edición del Festival de Cannes, con este drama de época en el que Maïwenn, actriz y directora, interpreta a una cortesana que enamora a Luis XV, el papel de Depp. 29 de septiembre.

Teresa

Paula Ortiz, que llevó a la pantalla hace unos años las Bodas de sangre de García Lorca en La novia, adapta ahora la obra de teatro La lengua en pedazos de Juan Mayorga, en la que Santa Teresa de Jesús (Blanca Portillo) dialoga con el inquisidor que viene a juzgarla (Asier Etxeandía). 24 de noviembre.

Mamacruz

Kiti Mánver y la directora venezolana Patricia Ortega reivindican que no hay edad límite para el deseo y el disfrute. Esta comedia dramática, “un homenaje al descaro, a lo sabroso” en palabras de su realizadora, se proyecta en la próxima Seminci, tuvo su presentación internacional en Sundance. 27 de octubre.

Robot Dreams

Pablo Berger se consagra, tras los proyectos singulares de Blancanieves o Abracadabra, como uno de los creadores más inesperados de la actualidad. Su versión de la novela gráfica de Sara Varon, la historia de la amistad de un perro y un robot, conmovió en Cannes y triunfó en Annecy. 6 de diciembre.

Dispararon al pianista

Fernando Trueba y Javier Mariscal vuelven a aliarse en esta cinta sobre un periodista que investiga la desaparición de Francisco Tenório Cerqueira Júnior, un prometedor pianista de samba-jazz al que se le perdió el rastro una noche de 1976 en Buenos Aires. Se estrena el 6 de octubre.