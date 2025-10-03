El Danubio interior

La ficha *** 'Extraño río'. Drama, España-Alemania, 2025, 106 min. Dirección: Jaume Claret Muxart. Guion: Jaume Claret y Meritxelf Colell. Fotografía: Pablo Paloma. Intérpretes: Jan Monter, Nausicaa Bonnin, Jordi Oriol, Bernat Solé, Francesco Wenz.

Ese río extraño es el Danubio a su paso por la ciudad alemana de Ulm, pantalla acuática y móvil donde se proyectan las dudas y fantasías de un adolescente (Jan Monter) en plenas vacaciones de verano con su familia. Sobre y bajo sus aguas, su orilla y sus alrededores se construye una mirada impresionista bañada en una luz analógica mecida e impulsada por músicas de Penguin Café Orchestra, Ravel, Bach, Clementi, Rimsky-Korsakov o Ryder the Edge que embellece e idealiza el paisaje, los trayectos en bicicleta y las acampadas en familia, esas conversaciones comprensivas y confesiones a media voz, esa búsqueda del tesoro arquitectónico, leve carcasa episódica que sostiene un filme sobre el despertar sexual y el despertar a la belleza y la complejidad del mundo desde una sensibilidad particular.

Esta familia y este adolescente son también una idealización construida desde cierto culturalismo (la arquitectura, la interpretación, las citas, un catalanismo culto…), leve lastre para lo que realmente aquí importa y se acaba imponiendo: la conciencia de uno mismo entre los otros, el deseo y la posibilidad de la fuga, esa escapada del grupo que llega primero bajo el agua para consumarse en un tramo final donde ya sólo quedan, en silencio, los cuerpos anónimos, el tacto y la huella de un encuentro tal vez soñado.

Extraño río supone el debut del aún veinteañero Jaume Claret Muxart, un nacimiento en sintonía con cierto cine contemporáneo que busca trasmutar lo real en un terreno plástico, físico y sensorial donde se sedimentan la memoria autobiográfica y una educación que buscan en cierta forma escapar de la banalidad y el ruido del mundo moderno.