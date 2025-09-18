Muere el artista sevillano Antonio Agudo a los 85 años

El artista Antonio Agudo ha fallecido en la mañana de hoy, jueves 18 de septiembre, a los 85 años. Profesor titular del departamento de Pintura de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla, Agudo fue un gran referente del dibujo y la pintura y un docente que marcó a varias generaciones de artistas.

Nacido en 1940 en Sevilla, Agudo comienza sus estudios artísticos a los 12 años en la Escuela de Artes y Oficios. Tras una etapa en Madrid, sigue su formación en en la Escuela Superior de Bellas Artes de Sevilla y se inicia en el dibujo comercial. Alterna su faceta de grafista con la creación artística y la docencia, hasta quedarse con la pintura y la docencia. Sus viajes a Guatemala y México marcaron profundamente su obra, incorporando miradas antropológicas y cuadernos de viaje. Ha realizado retratos institucionales y encargos de relevancia, como el Vía Crucis para la Hermandad del Gran Poder. Su obra ha estado expuesta en multitud de ciudades españolas, varios países latinoamericanos y Estados Unidos.

Daniel Bilbao, decano de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla, compañero y amigo cercano de Agudo y comisario, junto a Fernando García, de la exposición Antonio Agudo y el dibujo (Espacio Laraña, 2022), ha indicado a este periódico que “Antonio ha sido un enorme referente de la facultad, que ha trascendido a su propia promoción, a su propia generación. Reunía unas cualidades innatas, era un dibujante prodigioso y un pintor fabuloso, con la sustancia y el rigor de la Escuela Sevilla, de paleta velazqueña, vaya. También ha sido un gran docente, con unas capacidades extraordinarias. Un gran intelectual, con lo que tanto al alumnado como a los compañeros ha dejado una huella muy profunda. He mantenido una relación muy estrecha hasta sus últimos días. Siempre me quedará la espinita de no haberme tomado una última copa de manzanilla junto a él”.

Por otro lado, compañeros del mismo gremio como Miki Leal, Javier Parrilla y Cachito Vallés han puesto en valor que “él ha sido nuestro mentor. Al llegar a sus clases no tenías que ser un gran pintor, él veía las aptitudes de cada uno y te elegía y siempre acababa en ti, hablaba de pintura y te enseñaba un libro. Curiosamente había una cosa muy simpática, incluso al margen de su propia obra, como pintor te llevaba a una confianza hacia tu pintura, te dejaba fuera de juego, veías que ahí había un proyecto. Independientemente a que hayan pasado los años, nunca dejó de venir a una inauguración de cada uno de nosotros para hablarnos de nuestra evolución. Te decía esto es una gran invención, te guardaba un afecto, era un antiguo maestro de los que ya no existen, un tipo de padrino que tenías sin conciencia".

En esta línea, han recordado que Agudo "te hacía ver que tú podías llegar a ser un gran artista, ver que aquello tenía futuro, lo que es un maestro de verdad. Era una cosa muy humana, tenía algo que te llevaba a otros sitios. Hablábamos de él en cada una de nuestras exposiciones porque siempre nos ha dado una ternura especial. Era un tío muy apasionado y te hacía ver a tal o cual artista, más allá de los años de facultad, años después seguía teniendo un contacto y nos decía estás en el camino. Agudo era un tipo que no veía el color, veía el tono local que iba en función de la obra y hacías un acento y te lo inoculaba”.

El entierro se celebrará mañana, viernes 19 de septiembre, a las 11:00h, en la sala 7 del tanatorio de San Jerónimo de Servisa.