Festival ArteKino: Europa contra el algoritmo

Mientras Netflix no quiera comprar el Canal Arte, podemos respirar tranquilos. Y dudamos mucho que quiera hacerlo. Al fin y al cabo, su catálogo se rige por criterios poco digeribles y masticables por el todopoderoso emporio audiovisual de Sarandos, siempre comprometido con una cultura europea que precisamente resiste a la monoforma y el algoritmo que propone la compañía de la N.

Un buen ejemplo de su línea editorial y su apuesta por los nuevos valores y voces del cine europeo es el Festival ArteKino que se celebra (este año también en Filmin) cada mes de diciembre, y que llega ahora a su 10ª edición con once títulos dirigidos por otros tantos directores de distintos países. Y otro, un documental radical como Ya he muerto tres veces, de Maxence Vassilyevitch, retrato del actor y director Jacques Nolot (Avant que j’oublie) en su solitaria rutina diaria entre su pequeña buhardilla parisina y sus ocasionales salidas en coche, viaje por la memoria de un cuerpo deseante y disidente que resiste a la vejez y que recuerda batallas y derrotas con tanta sinceridad y lucidez como conciencia del ocaso. Se juntan en este pequeño gran filme un veterano que se cuenta a sí mismo y un joven que sabe mirar y escuchar como gesto y homenaje a un legado de libertad vital y creativa hoy ya en vías de extinción.

Pero son diez más las películas que acompañan a esta joyita en el ciclo, dos de ellas españolas, la rohmeriana Notas sobre un verano, del asturiano Diego Llorente, “relato de amores, deseos y dudas con el verano como refugio y tentación”, y Yo la busco, de Sara Gutiérrez, historia de amistad y deambular incierto en la noche barcelonesa. De la vecina Portugal se incluyen Longe da estrada, de Hugo Vieira da Silva, que viaja a Tahití en 1903 en busca de las huellas de Gauguin a través del médico y poeta Victor Segalen, y Cidade Rabat, de Susana Nobre, retrato de una mujer a los cuarenta que intenta salir de su crisis. La alemana ¿Quién si no?, de Nicole Medvecka, se despliega como mirada a una generación de jóvenes ucranianos marcada por la guerra desde el inicio de la ocupación rusa en 2014 a la invasión de 2022, y también alemana es Arthur y Diana, de Sara Summa, historia de autodescubrimiento de dos hermanos unidos en un viaje por carretera hasta Italia.

La irlandesa Fréwaka, de Aislinn Clarke, cuenta la relación de una joven estudiante de enfermería y la anciana agorafóbica a la que cuida en un remoto y pequeño pueblo rural, mientras que la francesa Maussi, de Charlotte Schiøler, aborda la inmigración y el choque cultural entre una joven libre e independiente, un músico refugiado congoleño y un inesperado intruso roedor. La cinta holandesa Light as feathers, de Rosanne Pel, y la lituana Remember to blink, de Austeja Urbaite, completan esta atractiva edición.

> ’Festival ArteKino’ en abierto en Arte.tv y Filmin hasta el 31 de diciembre.

‘Hija del volcán’: los niños perdidos del Nevado del Ruiz

Más de ocho años le ha llevado a Jenifer de la Rosa completa este documental. Ocho años destinados a encontrar sus raíces o saber el paradero de su madre biológica en Colombia después de que fuera dada en adopción a una familia española tras las trágicas inundaciones provocadas por la erupción del volcán Nevado del Ruiz en 1985, que se saldaron con más de 25.000 muertos.

Una imagen del documental 'Hija del volcán'.

Ocho años de investigación y rodaje en primera persona condensados en estos cien minutos que nos llevan, tras el prólogo con imágenes de archivo de la catástrofe donde aparece aquella niña atrapada entre las aguas, Omair Sánchez, que fue la imagen icónica que nos llegó de todo aquello a través de las televisiones, a las pesquisas, llamadas, encuentros, revelaciones, decepciones y obstáculos burocráticos de una búsqueda que tiene tanto de reconstrucción de la identidad y catarsis emocional de la autora como de denuncia de las malas prácticas adoptivas o el abandono institucional a las víctimas suplido por la labor de las ONG.

> ’Hija del volcán’ se proyecta hoy en Cines Avenida a las 19 horas.

Dos citas con Hans Zimmer en directo desde Cracovia

Sin ser santo de nuestra devoción, Hans Zimmer es hoy por hoy el compositor cinematográfico más popular del planeta y el que mejor ha sacado rédito a un trabajo aplicado fuera de la pantalla en ambiciosas giras de conciertos donde su música se despliega como un auténtico y espectacular circo de renovado rock sinfónico para las masas.

Hans Zimmer en uno de sus espectaculares conciertos.

Acompañado de solistas de altura (Lisa Gerrard, Lebo M) y con una concepción escénica y visual apabullante, este documental recoge su concierto de 2024 en el Tauron Arena de Cracovia (Polonia) con un repertorio de grandes éxitos especialmente preparados para la ocasión que incluye suites de Dune, Gladiator, El Rey León, Sherlock Holmes, Origen o Interstellar.

> ’The World of Hans Zimmer: A new dimension’ se proyecta hoy jueves 11 y el domingo 14 en MK2 Cinesur, a las 20 horas.