"Hay que alabar que este Festival de Ópera haya apostado por voces españolas,"

En unos días encarnará el personaje protagonista de la ópera ‘Il Califfo di Bagdad’, de Manuel García, la producción estrella del primer Festival de Ópera de Sevilla. Será en el Patio de la Montería del Real Alcázar los días 26 y 27 de septiembre, con un reparto casi al cien por cien español. Almeriense, Juan de Dios Mateos está muy orgulloso de poder cantar en su tierra natal. “La verdad es que no me puedo quejar, porque he cantado varios años en Almería. Este año abordaré el personaje de Alfredo en La Traviata, un personaje para el que, aunque me lo han ofrecido varias veces, pensaba que no estaba aún preparado. Pero ahora sí que creo que ha llegado el momento adecuado de mi voz para abordarlo con confianza”. Como tantos cantantes españoles, ha tenido que esperar a triunfar en el extranjero para que lo llamen los teatros españoles. “Es triste decirlo, pero los teatros donde más he cantado han sido la Ópera de Sidney y la Deutsche Oper de Berlín. Parece que lo de no ser profeta en tu tierra es algo común en otros países por lo que me cuentan compañeros de repartos, pero la verdad es que en esta temporada no puedo quejarme, porque además de en Almería cantaré en Málaga y en el Teatro de la Zarzuela, además de en Sevilla”.

No es la primera vez que pisa escenarios sevillanos este año, porque en el pasado marzo protagonizó en el Festival de Música Antigua El poeta calculista de Manuel García. “De García, hasta hace un año, sólo sabía que fue un gran cantante y que estrenó el mismo personaje que yo suelo cantar en El barbero de Sevilla de Rossini. Pero nada más. Y ahora, en un año, cantaré en tres óperas suyas, porque tras Il Califfo di Bagdad en el mes de abril cantaré también en El gitano por amor en el Teatro de la Zarzuela. Creo que tanto la vocalidad como la escritura de García le van perfectamente a mi voz actual. La experiencia con El poeta calculista fue fantástica: un monólogo de casi hora y media con arias de todo tipo. Y me encontré con la sorpresa de una Orquesta de Cámara de Bormujos que hizo, gracias a su director Alberto Álvarez Calero, un trabajo de nivel internacional. Me encontré muy a gusto y por eso me encanta seguir cantando óperas suyas”. Mateos recorrerá en este año desde el García de su etapa inicial madrileña (1805) al de sus últimos momentos de El gitano por amor (1828), pasando por el García italiano de Il Califfo di Bagdad (1813). “Veo en estas tres obras una evolución del estilo vocal de García, desde un estilo más mozartiano en El poeta, un estilo más italiano pero no rossiniano en Il Califfo y hasta una escritura más virtuosística en El gitano. De todas formas, como le he dicho, las tres partituras le van muy bien a mi voz actual”.

Este almeriense ha forjado su fama internacional precisamente en este repertorio rossiniano y belcantista. No se lo esperaba, pero ha tenido un verano movido. “Esperaba tener un verano tranquilo para estudiar mis próximos compromisos, pero me llegaron dos sustituciones de última hora que no pude ni quise rechazar. Una para el Festival Rossini de Bad Wildbad y otra para la Ópera de Cracovia. Me tuve que estudiar el rol de Rodrigo del Otello de Rossini en tres días; nunca lo había cantado, pero tiré para adelante y todo salió bien. Y ya casi sin descanso para los ensayos en Sevilla de ll Califfo di Bagdad”. Pondera especialmente la versión escénica que de este título ha conformado Guillermo Amaya. “La ha ambientado alrededor de la famosa Sala Bagdad en los primeros años de la transición, escribiendo de nuevo las partes habladas sin tocar por ello las cantadas. El vestuario de Nino Bauti es maravilloso y me ha sorprendido especialmente la dirección musical de Alessandro D’Agostini, a quien no conocía pero que es un director fabuloso. Tenemos, además, un reparto prácticamente en su totalidad español, con Leonor Bonilla, Aida Naranjo, Nerea Berraondo, Pepe Hannan y Eugenio Maria Degiacomi. Hay que alabar que este festival haya apostado por voces españolas, que no es demasiado habitual por desgracia”.