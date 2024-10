Tarde de perros en Filmoteca-Cervantes

El 29 de marzo de 1976 se entregaron los 48º Oscar de la Academia con cinco títulos aspirantes a mejor película: Barry Lindon, de Kubrick, Tiburón, de Spielberg, Nashville, de Altman, Alguien voló sobre el nido del cuco, de Forman, y Tarde perros, de Lumet. Casi nada. La ganadora fue la cinta de Forman protagonizada por Jack Nicholson.

Tarde de perros contaba con seis nominaciones y apenas consiguió el premio al mejor guion para Frank Pierson, encargado de dramatizar el caso real recogido en un artículo periodístico de la revista Life de P.F. Kluge y Thomas Moore que reconstruía el robo y la toma de rehenes llevado a cabo por John Wojtowicz y Salvatore Naturile en una sucursal del Chase Manhattan Bank de Brooklyn en 1972. Al Pacino y John Cazale dan vida a los dos protagonistas y lo que iba a ser un golpe de diez minutos destinado a conseguir dinero para el cambio de sexo de la pareja de Wojtowicz, acabaría convirtiéndose en un circo policial y mediático que fue retransmitido en directo por la televisión y la radio de la época, como recuerda el documental The dog.

Lumet orquestó una verdadera sinfonía urbana contemporánea en torno al atraco y su desarrollo dentro y fuera del banco desplegando un vibrante estilo pseudodocumental que perdura como modelo de referencia. Pacino solidificó su estatus de estrella tras el éxito de Serpico interpretando a un homosexual y la película cristalizó un espíritu contestatario y antiautoritario en sintonía con una época de protestas y reivindicaciones civiles. El tiempo la ha convertido en un clásico moderno.

> ‘Tarde de perros’ se proyecta el lunes 28 de octubre a las 20h. en el Cine Cervantes dentro del ciclo de Filmoteca de Andalucía ‘Indomables del Nuevo Hollywood’.

Taxistas, gladiadores y actores olvidados

Tres citas para los próximos días en MK2 Cinesur Nervión: hoy jueves 24 (20:00h.), en el ciclo de cine de culto, con Taxi Driver (1976, Martin Scorsese), cinta esencial del Nuevo Hollywood que encumbró a su director y a De Niro con el retrato de la paranoia de un conductor nocturno de Nueva York que lleva sus obsesiones a una escalada de violencia insólita en el cine de aquellos días.

Taxi driver (1976, Martin Scorsese).

El lunes 28 se presentará (20h.) junto a su director José Manuel Serrano Cueto el documental Osario Norte, que cuenta la historia del actor Jorge Rigaud, famoso por su personaje de San Valentín en El día de los enamorados, pero que trabajó en casi doscientas películas entre Argentina, España, Francia e Italia y falleció en 1984 en circunstancias penosas. Al día siguiente, martes 29, en el ciclo Classics, se proyecta el primer Gladiator (2000) de Ridley Scott como anticipo del inminente estreno de la segunda parte.

Erotismo vampírico

El Colectivo de Lesbianas Frívolas y Añejas, más conocido como LA GOLFA, prosigue con su cineclub en Cicus con la proyección, el próximo miércoles 30 (18:30h.) del clásico de culto de los ochenta El ansia (1983), de Tony Scott, que reunió a Catherine Deneuve, Susan Sarandon y David Bowie en un sugerente triángulo vampírico cargado de erotismo y atmósferas que sublimaban la estética del videoclip por entonces en boga.

La mujer sin memoria

Prosiguen los Martes de Cine en la Fundación Tres Culturas en colaboración con el Festival Internacional de Granada Premios Lorca. El próximo día 29 (20:30h.) se proyecta la cinta iraní Sin ella, de Arian Vazirdaftari: Roya, una mujer que se dispone a emigrar de Irán, conoce a una joven sin memoria, le proporciona un hogar y le presenta a su familia y amigos sin saber que ha venido a sustituirla.

Tres miradas al horror y la barbarie en Oriente Medio

A la espera de documentales que den cuenta de la masacre del ejército israelí sobre la población civil de la Franja de Gaza, llegan otros dos que reconstruyen los atentados del 7 de octubre de 2023 cometidos por Hamás. Producido por la británica Channel 4 y disponible en Movistar+, Un día de octubre, de Dan Reed, cuenta las historias de los supervivientes de la masacre del kibutz Be’eri. También en Movistar+, We will dance again, del israelí Yarivb Mozer, narra minuto a minuto y con material de los propios comandos terroristas, la masacre del Festival Supernova.

WE WILL DANCE AGAIN

Desde el otro lado del horror, Shahid, crecer o morir en Palestina sigue a tres niños atrapados en una vida marcada por el conflicto y la ocupación militar en Cisjordania.

El estreno de la semana: 'Rita'

En su primera película como directora, Paz Vega viaja a su propia infancia para reconstruir la Sevilla de 1984 y contar la historia de Rita y Lolo, dos hermanos de 7 y 5 años que viven en el seno de una familia obrera. Comienzan las vacaciones de verano y el país entero está revolucionado con la Eurocopa de fútbol, donde España ha pasado a los cuartos de final. El calor aprieta y Rita sueña con ir a la playa, pero la vida en el barrio le tiene reservadas otras sorpresas.