Arranca la Filmoteca en el Teatro Central

Como ya ha adelantado este diario, la sede sevillana de la Filmoteca de Andalucía se traslada desde este mes de diciembre al remozado Teatro Central en la Cartuja tras pasar por el Cicus y el Cine Cervantes, apuesta de riesgo (distancia, fechas navideñas) que se atenúa con la entrada libre (previa reserva) y una programación inicial moderadamente atractiva que gira en torno al archivo y sus posibilidades creativas con cuatro títulos que, si bien no son novedad o primicia en la ciudad, responden con coherencia y calidad contrastada a los propósitos del ciclo y a lo mínimo que debe exigírsele a una institución especializada.

Se trata, dicen los responsables, de hacer “una reflexión contemporánea sobre el uso y la relectura de materiales fílmicos procedentes del pasado”. Y qué duda cabe que Canciones para después de una guerra (9 diciembre), de Basilio Martín Patino, Canción a una dama en la sombra (16 diciembre), de Carolina Astudillo, Tren de sombras (23 diciembre), de José Luis Guerin, y Caja de resistencia (30 diciembre), de Alejandro Alvarado y Concha Barquero, lo hacen desde distintas perspectivas e incluso con algunos elementos comunes, entre ellos la reflexión sobre la memoria histórica y el pasado reciente de nuestro país.

El ciclo presenta además la novedad de venir acompañado de presentaciones y coloquios por parte de los propios cineastas, invitados heterodoxos y los dos principales responsables de la Filmoteca y el Instituto Andaluz del Cine y la Fotografía, Pablo García Casado y Juan María Rodríguez.

Así, para la proyección de Canciones para después de una guerra (1976) la “coplera eléctrica” y actriz sevillana Rosalinda Galán departirá con Rodríguez (siempre a las 18.30h.) sobre el poder y la simbología de las canciones populares en el imaginario colectivo, tal y como hace el extraordinario documental de Patino a propósito de la Guerra Civil y el Franquismo en sus imágenes de archivo de diversa procedencia.

'Canciones para después de una guerra' (1976, Basilio Martín Patino).

El día 16, la chilena Carolina Astudillo conversará con Casado sobre el diálogo epistolar marcado por la Guerra y el exilio que protagoniza Canción a una dama en la sombra (2021) De sombras, tiempo y memoria (ficcionalizada) está también hecha la materia de la extraordinaria Tren de sombras (1997), de José Luis Guerin, una película de fantasmas familiares tejida de texturas e imágenes-recuerdo fabricadas para la ocasión. Ya que no vendrá nadie a presentarla el día 23, les recomendamos al menos un libro monográfico, Unas sombras, un tren, que casualmente puede descargarse estos días de forma gratuita en la web de la editorial Shangrila.

Y ya el día 30 antes de las uvas, los malagueños Alvarado y Barquero volverán a Sevilla para presentar su estupendo ensayo documental Caja de resistencia, donde prologan su trabajo en Descartes para recuperar la figura de Fernando Ruiz Vergara, cineasta andaluz censurado y olvidado, y dialogar con su cine (Rocío) retomando en nuevas formas sus proyectos nunca realizados.

Cicus de cine en diciembre: ‘Petite maman’ y ‘La calumnia’

Ya llegamos tarde en estas páginas para recomendarles vivamente La quimera, de Alice Rohrwacher, que se proyectaba el pasado día 1 en una nueva entrega de los ‘Lunes de Cine’ de Cicus. Pero no así para hacer lo mismo y con un mismo entusiasmo con Petite maman (2021), deliciosa película de la francesa Céline Sciamma que, tras el éxito internacional de Retrato de una mujer en llamas, nos traía este breve cuento infantil para adultos, o este cuento adulto para niños, como prefieran, abierto al descubrimiento del mundo y a la relación materno-filial desde unos ojos nuevos y atentos que interrogan mientras juegan y que atraviesan y horadan lo real para instalarse en ese flujo invisible y emocionante de los afectos primordiales. Podrán disfrutarla el 15 de diciembre a las 19h. Entrada libre previa reserva.

'Petite maman' (2021, Céline Sciamma).

También cierra su temporada 2025 el cineclub LGBTIQ+ ‘La Golfa’, que el miércoles 17 proyectará la clásica (aunque muy de actualidad) La calumnia (1961), de William Wyler, adaptación de la obra teatral de Lilian Hellman protagonizada por unas Audrey Hepburn y Shirley MacLaine en el centro de la difamación.

MK2: Welles, Kar-wai, Zimmer, Cobos y cine de montaña

MK2 Cinesur Nervión despide el año con nuevas entregas de sus ciclos ‘Classic’ y ‘Cult’, dos pases exclusivos del espectacular concierto de Hans Zimmer en Cracovia (11 y 14 de diciembre, a las 20h.) y una nueva edición del festival especializado Montaña en escena, dedicado a películas y documentales sobre alpinismo, que se celebra hoy jueves 4 con la proyección de K2: persiguiendo sombras y los cortos ¿Te atreves?, Mejor ahí arriba y Zahir.

'The world of Hans Zimmer: a New Dimension'.

También este sábado 6 a las 18:00 y a las 20:15h., el reputado guionista Rafael Cobos acompañará los pases de su primer largometraje como director, Golpes, un neo-quinqui protagonizado por Luis Tosar y Jesús Carroza, y departirá con el público antes y después de la proyección.

En lo que respecta al ciclo ‘Classic’, el martes 16 tienen cita obligada (20h.) con la cinta que hasta no hace demasiado ocupaba el lugar de privilegio en las listas de las mejores de todos los tiempos: Citizen Kane (1941), de Orson Welles. Y hoy mismo, en el ciclo ‘Cult’, una nueva oportunidad para disfrutar en pantalla grande, VOSE y en copia restaurada en 4K de la embriagadora sensualidad romántica de Deseando amar (2000), de Wong Kar-wai, también entre las 10 mejores películas de la historia en la última encuesta de la revista Sight & Sound.