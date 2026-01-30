El Flamenco Festival celebra 25 años de su edición neoyorquina con un homenaje a los primeros flamencos en triunfar en la Gran Manzana

“Primero tomaremos Manhattan”. Como una premonición, la voz de Enrique Morente en aquel Omega ha servido de leitmotiv para la presentación de la 25 edición del Flamenco Festival de Nueva York.

“No solo celebramos veinticinco años, sino una larga historia de amor entre el flamenco y esta ciudad”, destacó en su intervención Miguel Marín, director de la cita. Para lograrlo, Marín recordó que el flamenco camina a lomos de gigantes al otro lado del charco. Además de la mítica Carmencita, muy pronto triunfaron allí Carmen Amaya, Sabicas, Vicente Escudero o Lola Flores; y algo más tarde Mario Maya o Paco de Lucía.

Como acto de gratitud a esos maestros, esta edición del festival estará vertebrada en torno a los homenajes a dichas figuras, con una programación que sumará 40 funciones, incluyendo siete estrenos mundiales, entre el 25 de febrero y el 15 de marzo. Flamenco Festival repetirá en los escenarios del New York City Center o el Guggenheim, e incorpora actuaciones en lugares tan señeros como el Metropolitan Museum.

En el acto de presentación en la Real Fábrica de Artillería, al que han asistido la delegada de Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Sevilla, Angie Moreno, el director de la Bienal, Luis Ybarra, y el director del Instituto Andaluz del Flamenco, Cristobal Ortega; Marín ha detallado una programación que arranca con Rocío Márquez y su Himno Vertical, trasladando hasta el CUNY Graduate Center su espíritu vanguardista. Márquez será precisamente la encargada de homenajear a La Argentinita, con quien Lorca grabó aquellas canciones populares después de conocerse precisamente en Nueva York. Será el 28 de febrero en la New York Public Library.

Encabezada por la maestra Eva Yerbabuena, La Gala Flamenca anunciada para el 26 y 28 de febrero y 1 de marzo reúne a Farru, Manuel Liñán y Juan Tomás de la Molía para llevar a las tablas del New York City Center una suerte de all stars del baile de hoy.

Por su parte, la compañía de Rafael Estévez y Valeriano Paños explora en La Confluencia la raíz y evolución del baile masculino; que podrá disfrutarse el 27 de febrero, también en el New York City Center. La emergente guitarra solista del granadino José Fermín Fernández sonará un día después en el Joe’s Pub. Le sucederá en el mismo espacio su paisana Irene Morales, con RAW, una muestra de su baile en su estado más desnudo.

La compañía de Estévez y Paños volverá a encontrarse con el público neoyorquino el 3 de marzo en la NYU, en una performance que explora la doble influencia de los bailaores Carmen Amaya y Vicente Escudero en la vanguardia flamenca y neoyorquina. Los días 4 y 5 de marzo llega el turno de Fiesta Flamenca, un recital dirigido por el coreógrafo Manuel Liñan en el que la cantaora Mara Rey se une a los jóvenes bailaores Alberto Sellés y Juan Tomás de la Molía en un recuerdo al ambiente de los míticos cafés cantantes.

El guitarrista Dani de Morón se alía al pianista Shai Maestro dentro del ciclo Flamenco Meets Jazz, perpetuando así el espíritu de Paco de Lucía. Será el 4 y 5 de marzo en el Dizzy’s Club. En recuerdo también al maestro de Algeciras llega Vuela, el último espectáculo de Sara Baras, quien ofrecerá cuatro funciones en el New York City Center, del 5 al 8 de marzo.

El baile más racial llega de la mano de Raquel La Repompa, quien rescatará la energía de toda una Carmen Amaya en Pido Permiso, el 6 de marzo en el Joe’s Pub. Otra flamenca de bandera, Lola Flores, inspirará a la cantaora Mara Rey, que junto a Bobby Sanabria firma este tributo a la Faraona el día 7 en el Bronx Music Hall. Ese mismo día podrá apreciarse la amplitud de las manifestaciones del cante en la voz de Ángeles Toledano, que trae su directo al Roulette, precediendo a la visceralidad de Rosario La Tremendita, que de nuevo con la guitarra de Dani de Morón se interna con Tránsito en un “acto de resistencia contra el ruido superficial de nuestro tiempo”. Será el 8 de marzo en Joe’s Pub.

También el día 8 llega Yarín, el encuentro en el que el dantzari vasco Jon Maya y el bailaor sevillano Andrés Marín conjugan sus tradiciones. Por su parte, el guitarrista Álvaro Martinete recuperará algunas de las joyas compositivas de Mario Escudero en el Instituto Cervantes el día 11 de marzo. La bailaora Sonia Olla y el cantaor Ismael Fernández firman Los Ricos, donde explorarán su conexión artística, el 13 de marzo. Al día siguiente, la Manhattan Wind Ensemble ofrecerá un homenaje a Manuel de Falla en su 150 aniversario en el Centennial Memorial Temple.

El Tributo a Sabicas convocará el 14 de marzo sobre las tablas de The Town Hall nada menos que las guitarras de Gerardo Núñez, Antonio Rey y Álvaro Martinete, quienes con la intervención especial de Olga Pericet recordarán la genialidad del pamplonica, vecino de Nueva York y anfitrión oficioso de los flamencos durante las dos últimas décadas de su vida. Será precisamente la bailaora cordobesa quien clausure el festival al día siguiente, bailando frente al retrato de Carmencita en el Metropolitan Museum.