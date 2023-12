Caixafórum Sevilla acogió este domingo la proyección del cortometraje En mi piel, protagonizado por integrantes de Flamenco Inclusivo, con motivo del día internacional de la discapacidad. Dirigido por Sandor M. Salas de Anandor Producciones, bajo la dirección artística, coreografía y textos de José Galán y con la producción ejecutiva de Anabella Hernández, el corto considera la discapacidad no como límite, sino como punto de partida a nivel creativo, que abre un nuevo horizonte de posibilidades expresivas, para así poder desplegar las alas de la libertad y el empoderamiento de quienes son “invencibles”.

Desde esta perspectiva, En mi piel sostiene que "la inclusión en las artes representacionales de los cuerpos tradicionalmente nombrados discapaces, puede subvertir el carácter normalizador y sublimatorio que estas artes han tenido con respecto a los modelos de cuerpo y alimentar nuevas imágenes para el arte, sostenidas en un discurso más acorde con los tiempos que corren basado en la pluralidad de la representación", señalan los autores del proyecto.

Esta propuesta innovadora de Flamenco Inclusivo se enmarca dentro de una investigación coreográfica con movimientos corporales nuevos y pasos de baile adaptados a la diversidad de los cuerpos individuales, que la compañía lleva realizando desde 2010. “Ajustando los ritmos musicales a la velocidad del lenguaje corporal de cada uno, para extraer el máximo potencial artístico y la mayor fuerza expresiva de un baile auténtico, con pertenencia al grupo y representando su propia seña de identidad”, afirma José Galán, fundador e impulsor de este proyecto, que ha sido premiado en varias ocasiones destacando el Premio de Honor Flamenco en el Aula (2021) por la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía y Bienestar Social de la Junta de Andalucía y el Premio Solidarios ONCE Andalucía (2016) en la modalidad de persona por el desarrollo de espectáculos integradores, por descubrir nuevos talentos y dar una oportunidad a artistas con discapacidad.

A día de hoy la compañía Flamenco Inclusivo de José Galán es única en el mundo en abarcar todo tipo de grupos de personas con y sin diversidad funcional, utilizando el baile flamenco como instrumento de cohesión social e integración, y enmarcándolo dentro del arte expandido y de la construcción de nuevos discursos de identidad y de imágenes del cuerpo dentro del panorama internacional de las artes.

Anandor es una productora audiovisual independiente que nace de la mano de Sándor M. Salas y Ana Cinta Alonso con el objetivo de abordar proyectos con una clara vocación creativa. Entre sus trabajos cabe destacar el vídeo ensayo Silencio sísmico (2020), premiado en el Festival de Cine Europeo de Sevilla, el largometraje Maese (2020), los cortometrajes Finis Gloriae Mundi (2017), Una experiencia musical de coexistencia (2016) y las piezas de videoarte El hombre hueco (2013) y De cara a la muerte (2013), reconocidos en diversos festivales como Alcances, SEFF, Alcine, Proyector, Video Art Miden, Atlantidoc y en los Premios del Cine Andaluz.

En mi piel, seleccionado como proyecto dentro del programa Art for Change de la Fundación La Caixa 2021, se estrenó dentro del Festival de Cine Europeo de Sevilla 2022 y ha tenido un largo recorrido por festivales nacionales e internacionales tales como Indy Short Films 2023 (USA), Seize this day with me Festival 2023 (Serbia y Montenegro), European Film Festival Integration You and Me 2023 (Polonia), Bannabáfest 2023 (Panama), Festival de Cine de Guadalajara - Docs Shorts 2023, Lions International Short Film Competition 2023 (Turquia), Premios Fugaz 2023 (España), Krakow Film Festival - Shorts 2023 (Polonia), entre otros.

La jornada del domingo celebró la diversidad con la proyección del corto, un coloquio posterior con los directores y con algunos de los protagonistas en el que contaron su experiencia y la actuación musical de Lola Yang y Montse Amador.