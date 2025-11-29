Buscando a un padre en el archivo

La ficha *** 'Flores para Antonio'. Documental, España, 2025, 98 min. Dirección y guion: Elena Molina e Isaki Lacuesta. Fotografía: Juana Jiménez. Con: Antonio Flores, Alba Flores, Lolita, Rosario, Lola Flores, Ana Villa, Elena Furiase, Ariel Rot, Antonio Carmona, Silvia Pérez Cruz.

Inagotable pozo para la nostalgia y el reciclaje audiovisual, la familia Flores forma ya parte de un patrimonio cultural que atraviesa y une generaciones en un curioso tejido sociológico que remite tanto a España folclórica y pop del franquismo como a esta otra de la Democracia y la modernidad.

A los programas más o menos rosas, películas, reportajes y series sobre la matriarca Lola Flores, viene a sumarse ahora este documental de encargo (¿la propia familia?, M+) y de autor (Lacuesta y Molina) que busca en la memoria de Antonio Flores (1961-1995), el hijo menor, el rockero, actor y compositor gitano y heterodoxo salido de la cuna flamenca, el malogrado vástago que no superó la muerte de la madre ni sus propios fantasmas y adicciones, para conectarla con la de su hija Alba, hoy ya cercana a los 40, en una suerte de pesquisa y diálogo íntimo reconstruido a través de los vacíos o las preguntas nunca hechas y las formas del collage audiovisual hecho de materiales de archivo público, privado e inédito, testimonios y animaciones montados de manera prodigiosa.

Seguimos en todo caso dentro del marco familiar y su perspectiva, distancia corta que Molina y Lacuesta aspiran a sobrevolar con el tratamiento libre y dinámico de las formas, siempre lejos de la ortodoxia habitual, en busca de una emoción genuina e in crescendo que espante el peligro de la autoindulgencia o esa frontera del pudor que, tratándose de una familia siempre expuesta al foco público, se antoja el verdadero reto para fraguar la honestidad emocional de la propuesta.

Un collage bien hilado narrativamente, con la paulatina entrada en esa zona de sombra y autodestrucción que define al personaje y su destino trágico y una catártica coda sobre los escenarios, y que nos mantiene pegados al relato coral a pesar de los hechos sabidos. Especialmente interesantes son algunos tramos en los que se ensaya el diálogo de Antonio con sus personajes de ficción en el cine, como ya hiciera Lacuesta en aquella La noche que no acaba a propósito de Ava Gardner. En todo caso, para este cronista resulta siempre más efectiva la reconstrucción de la carrera y la personalidad de Antonio Flores que su legado o su reflejo en su hija, donde se deja entrever, a pesar de las confesiones explícitas, esa exhibición en público que parece venir en el ADN familiar como manera de ser y estar en el mundo (del espectáculo).