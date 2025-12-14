Destrozos de pareja

La ficha *'Fragmentos'. Drama, España, 2025, 91 min. Dirección: Horacio Alcalá. Guion: Frank Ariza. Fotografía: Elías M. Félix. Música: María Vertiz. Intérpretes: Manuel Vega, Asia Ortega, Emma Suárez, José Luis García Pérez.

Cuesta imaginar qué pudo ver Emma Suárez en este guion y este proyecto más allá de poder pasar unas plácidas semanas de rodaje en Lanzarote. Lo mismo cabe decir de José Luis García Pérez o Sonia Almarcha, veteranos que también aparecen en este desafortunado filme dirigido por el mejicano Horacio Alcalá y escrito y producido por el gaditano Frank Ariza (¡Ay, mi madre!, Reversión). A su lado, los más jóvenes, mal elegidos y limitadísimos Manuel Vega y Asia Ortega, protagonizan un filme que pone en crisis a dos parejas de distintas edades en una casa rural de la isla canaria durante un par de jornadas que se nos hacen interminables.

Ya desde su arranque, con el viaje en coche de estos últimos, se hacen evidentes las limitaciones para la escritura de Ariza y también las de esos dos actores para dar cuerpo adulto, pasado y credibilidad a un más que improbable matrimonio marcado por las ausencias, las infidelidades, el desgaste y unas conversaciones de auténtico parvulario vital y emocional entre las que se escuchan cosas como “¿crees que una revista y un plato de queso orgánico van a ayudar a resolver lo nuestro?”.

Confrontadas una a otra en grupo o en distintos pares, Fragmentos discurre de manera tediosa por el vacío y la impostura a propósito del desamor, la sinceridad o el perdón (sic), lastrada por la inexistencia de verdaderos personajes, una tensión erótico-intelectual caprichosa y artificial y un pírrico nivel dramático sin director que le ponga remedio entre estampas de film commission, anocheceres de postal turística y lágrimas de cocodrilo que algún colega muy despistado se ha atrevido a emparentar con Te querré siempre.