Recuerdos prestados

La ficha ** 'Reversión'. Thriller, España-Rep. Dominicana, 2025, 96 min. Dirección: Jacob Santana. Guion: Frank Ariza y Marco Lagarde. Fotografía: David Azcano. Música: Víctor Reyes. Intérpretes: Jaime Lorente, Manuel Vega, Belén Rueda, Fernando Cayo.

El cine español busca allá donde haga falta para hacerse realidad comercial. Esta Reversión lo hace entre la segunda fila del cine de género surcoreano (la película es un remake confeso de Forgotten, de 2017) y en las estrategias a veces algo ortopédicas de la co-producción y el film-comisionado, en este caso con la República Dominicana y Canarias, que ponen algunos escenarios urbanos, el clima tropical, el elenco secundario y la figuración no sin cierta sensación de dislocación.

El resultado es un producto de serie B y cierta vocación exportable donde el personaje que interpreta el afectado Jaime Lorente se y nos confunde en sus sueños o visiones de un pasado ficticio y en el trampantojo de una charada familiar (Vega, Rueda, Cayo) que, como irá revelando el guion de Frank Ariza y Marco Lagarde a cada nuevo acto, esconde varios ases bajo la manga que estiran el trile inverosímil a partir de la hipnosis como heterodoxo método de investigación de un crimen del pasado (sic).

Jacob Santana y el director de fotografía David Azcano le ponen algo de chicha visual al enredo intentando disimular el endeble castillo de naipes sobre el que se levanta, siempre fieles a la letra argumental del original asiático y buscando sacar provecho del extrañamiento del paisaje y las arquitecturas como trazado nocturno para su suspense artificial.