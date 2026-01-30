La noche en los ojos

La ficha *** 'Gaua'. Fanta-terror, España, 2025, 92 min. Dirección y guion: Paul Urkijo. Fotografía: Gorka Gómez Andreu. Música: Aránzazu Calleja y Maite Arroitajauregi. Intérpretes: Yune Nogueiras, Elena Irureta, Ane Gabaraín, Iñake Irastorza, Xabi López, Erika Olaizola

Un puñado de cortos y tres largos avalan ya al vasco Paul Urkijo como uno de los contados cineastas españoles que practica el género histórico-fantástico con indisimulada ambición, convicción artesanal y un regusto clásico fuera de modas y tendencias en nuestra industria.

Lo hace además desde su tierra, en euskera, con actores vascos y fiel al folclore local reelaborado para el gran público, también a un cuidado trabajo de puesta en escena donde las atmósferas, la cámara, la luz (vermeeriana) y la música (extraordinario tándem Calleja y Arroitajauregi) reman al unísono en busca de un imaginario y unas sensaciones poderosas.

Gaua viene a completar una trilogía iniciada con Errementari e Irati para situarse en los bosques y montañas del XVII y agitar los miedos en torno a la brujería, las supersticiones, las posesiones diabólicas, los monstruos (¡y qué monstruos!), la corrupción eclesiástica y otros elementos salidos de las leyendas y las creencias populares, historias encadenadas en torno a varias mujeres que las cuentan y una que las protagoniza que se despliegan en la noche oscura y brumosa que funciona como auténtico motor de sugestiones terroríficas.

Gaua no sólo deslumbra en sus formas visuales y sonoras, sino que se sube también al (¿necesario?) carro del actualizado discurso antipatriarcal para poner a sus mujeres de distintas generaciones en el epicentro reivindicativo a través de su condición de víctimas capaces de sobreponerse y resistir desde su cuerpo y su sexualidad no sólo a lo sobrenatural y lo monstruoso, sino también a las dinámicas opresoras e inquisidoras de su tiempo.