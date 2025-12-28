Winslet se refugia en casa (por Navidad)

La ficha ** 'Goodbye June'. Drama, Reino Unido, 2025, 115 min. Dirección: Kate Winslet. Guion: Joe Anders. Fotografía: Alwin H. Kuchler. Música: Ben Harlan. Intérpretes: Helen Mirren, Timothy Spall, Kate Winslet, Andrea Riseborough, Toni Colette, Johnny Flynn, Fisayo Akinade.

El primer largo como directora de Kate Winslet pisa sobre seguro con una doble incursión en el seno familiar y el espíritu navideño para estrenarse en Netflix en estas fechas propicias para el secuestro emocional y las defensas bajas.

Lo hace sin demasiados reparos ni sutilezas (cortesía del guion de Joe Anders) en su retrato de una prototípica familia (mal avenida, como todas) en los días previos a la muerte de la madre enferma de cáncer (Helen Mirren, a cara lavada), una familia de clase media trazada desde el exceso casi caricaturesco en el límite de lo soportable: desde el padre medio ausente que interpreta el veterano Timothy Spall a las hijas de mediana edad que encarnan la propia Winslet (la mayor, la responsable), Andrea Riseborough (la intransigente) y Toni Colette (la excéntrica y huidiza), pasando por ese hermano sensible y cuidador (Johnny Flynn) que aún vive con sus padres.

Goodbye June se mueve así entre las paredes del hospital público (ejemplar y humano), dibuja un conjunto familiar diverso aunque sin interferencias en el núcleo fraternal y se deja caer poco a poco por la pendiente de la sensiblería y la cuenta atrás mientras Mirren vuelve a dar un recital de aceptación y cordura a las puertas de la muerte.

Winslet no termina de agarrar y modular el tono de su propuesta, tiende al resumen temporal y dispersa demasiado las subtramas y problemas de cada personaje hasta el punto de hacernos perder el interés por sus circunstancias, diferencias y matices. A la postre, Goodbye June no consigue trascender sus buenas intenciones y su espíritu conciliador más allá de sus propios tópicos y de un desarrollo demasiado volcado hacia la catarsis y el perdón como horizonte unidimensional para desentrañar las relaciones y roces familiares.