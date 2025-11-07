Grammy 2026: lista completa de nominados
Bad Bunny, Lady Gaga, Kendrick Lamar y Sabrina Carpenter parten como favoritos de una gala que se celebrará el 1 de febrero en Los Ángeles (Estados Unidos)
Este viernes se han dado a conocer las nominaciones de la 68ª edición de los Grammy, los premios más codiciados de la música a nivel internacional. El rapero californiano Kendrick Lamar se ha coronado como el artista con más nominaciones a los Grammy, con nueve candidaturas, seguido de Lady Gaga, Cirkut y Jack Antonoff con siete, mientras que la estrella puertorriqueña Bad Buny optará a seis gramófonos.
La gala se celebrarará el domingo 1 de febrero de 2026 en Los Ángeles (Estados Unidos).
Nominados de las principales candidaturas de los Grammy 2026
Álbum del Año
- “DeBÍ TiRAR MáS FOToS” – Bad Bunny
- “SWAG” – Justin Bieber
- “Man’s Best Friend” – Sabrina Carpenter
- “Let God Sort Em Out” – Clipse, Pusha T & Malice
- “MAYHEM” – Lady Gaga
- “GNX” – Kendrick Lamar
- “MUTT” – Leon Thomas
- “CHROMAKOPIA” – Tyler, The Creator
Grabación del Año
- “DtMF” – Bad Bunny
- “Manchild” – Sabrina Carpenter
- “Anxiety” – Doechii
- “WILDFLOWER” – Billie Eilish
- “Abracadabra” – Lady Gaga
- “luther” – Kendrick Lamar With SZA
- “The Subway” – Chappell Roan
- “APT.” – ROSÉ, Bruno Mars
Canción del Año
- Abracadabra” – Lady Gaga
- “Anxiety” – Doechii
- “APT.” – Bruno Mars and Rosé
- “DtMF” – Bad Bunny
- “Golden” – KPop Demon Hunters
- “luther” – Kendrick Lamar With SZA
- “Manchild” – Sabrina Carpenter
- “WILDFLOWER” – Billie Eilish
Mejor Interpretación Pop Solista
- “Daisies” — Justin Bieber
- “Manchild” — Sabrina Carpenter
- “Disease” — Lady Gaga
- “The Subway” — Chappell Roan
- “Messy” — Lola Young
Mejor Álbum Pop Vocal
- “SWAG” – Justin Bieber
- “Man’s Best Friend” – Sabrina Carpenter
- “Something Beautiful” – Miley Cyrus
- “MAYHEM” – Lady Gaga
- “I’ve Tried Everything But Therapy (Part 2)” – Teddy Swims
Mejor Interpretación Pop Dúo/Grupo
- “Defying Gravity” – Cynthia Erivo & Ariana Grande
- “Golden [From “KPop Demon Hunters”]” – HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami
- “Gabriela” – Katseye
- “APT.” – Rosé, Bruno Mars
- “30 for 30” – SZA With Kendrick Lamar
Mejor álbum de pop latino
- Cosa Nuestra – Rauw Alejandro
- Bogotá (Deluxe) – Andrés Cepeda
- Tropicoqueta – Karol G
- Cancionera – Natalia Lafourcade
- ¿Y ahora qué? – Alejandro Sanz
Mejor álbum de música urbana
- DeBÍ TIRAR MÁS FOTOS — Bad Bunny
- Mixteip — J Balvin
- FERXXO VOL X: Sagrado — Feid
- NAIKI — Nicki Nicole
- EUB DELUXE — Trueno
- SINFÓNICO (En Vivo) —Yandel
Mejor Álbum Rap
- “Let God Sort Em Out” – Clipse, Pusha T & Malice
- “Glorious” – GloRilla
- “God Does Like Ugly” – JID
- “GNX” – Kendrick Lamar
- “Chromakopia” – Tyler, the Creator
Mejor video musical
- “Young Lion” — Sade
- “Manchild” — Sabrina Carpenter
- “So Be It” — Clipse
- “Anxiety” — Doechii
- “Love” — OK Go
Mejor Álbum Rock
- “Private Music” — Deftones
- “I Quit” — Haim
- “From Zero” — Linkin Park
- “Never Enough” — Turnstile
- “Idols” — Yungblud
Mejor Canción Rock
- “As Alive as You Need Me to Be” – Trent Reznor y Atticus Ross, compositores (Nine Inch Nails)
- “Caramel” – Vessel1 y Vessel2, compositores (Sleep Token)
- “Glum” – Daniel James y Hayley Williams, compositores (Hayley Williams)
- “Never Enough” – Daniel Fang, Franz Lyons, Pat McCrory, Meg Mills y Brendan Yates, compositores (Turnstile)
- “Zombie” – Dominic Harrison y Matt Schwartz, compositores (Yungblud)
Mejor álbum de música alternativa
- Sable, Fable – Bon Iver
- Songs of a Lost World – The Cure
- Don’t Tap the Glass – Tyler, the Creator
- Moisturizer – Wet Leg
- Ego Death at a Bachelorette Party – Hayley Williams
Mejor álbum dance/electrónico
- Eusexua — FKA Twigs
- Ten Days — Fred Again..
- Fancy That — PinkPantheress
- Inhale / Exhale — Rüfüs Du Sol
- F*** U Skrillex You Think Ur Andy Warhol But Ur Not!! <3 — Skrillex
Mejor canción country
- “Bitin’ List” — Tyler Childers, compositor (Tyler Childers)
- “Good News” — Michael Ross Pollack, Sam Elliot Roman y Jacob Torrey, compositores (Shaboozey)
- “I Never Lie” — Carson Chamberlain, Tim Nichols y Zach Top, compositores (Zach Top)
- “Somewhere Over Laredo” — Andy Albert, Trannie Anderson, Dallas Wilson y Lainey Wilson, compositores (Lainey Wilson)
- “A Song to Sing” — Jenee Fleenor, Jesse Frasure, Miranda Lambert y Chris Stapleton, compositores (Miranda Lambert y Chris Stapleton)
Mejor Artista Nuevo
- Olivia Dean
- KATSEYE
- The Marias
- Addison Rae
- sombr
- Leon Thomas
- Alex Warren
- Lola Young
