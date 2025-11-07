EL PALQUILLO
Recorrido del Museo en la salida extraordinaria por su 450 aniversario

Grammy 2026: lista completa de nominados

Bad Bunny, Lady Gaga, Kendrick Lamar y Sabrina Carpenter parten como favoritos de una gala que se celebrará el 1 de febrero en Los Ángeles (Estados Unidos)

La estadounidense Sabrina Carpenter tiene seis nominaciones
La estadounidense Sabrina Carpenter tiene seis nominaciones / EFE

Este viernes se han dado a conocer las nominaciones de la 68ª edición de los Grammy, los premios más codiciados de la música a nivel internacional. El rapero californiano Kendrick Lamar se ha coronado como el artista con más nominaciones a los Grammy, con nueve candidaturas, seguido de Lady Gaga, Cirkut y Jack Antonoff con siete, mientras que la estrella puertorriqueña Bad Buny optará a seis gramófonos.

La gala se celebrarará el domingo 1 de febrero de 2026 en Los Ángeles (Estados Unidos).

Nominados de las principales candidaturas de los Grammy 2026

Álbum del Año

  • “DeBÍ TiRAR MáS FOToS” – Bad Bunny
  • “SWAG” – Justin Bieber
  • “Man’s Best Friend” – Sabrina Carpenter
  • “Let God Sort Em Out” – Clipse, Pusha T & Malice
  • “MAYHEM” – Lady Gaga
  • “GNX” – Kendrick Lamar
  • “MUTT” – Leon Thomas
  • “CHROMAKOPIA” – Tyler, The Creator

Grabación del Año

  • “DtMF” – Bad Bunny
  • “Manchild” – Sabrina Carpenter
  • “Anxiety” – Doechii
  • “WILDFLOWER” – Billie Eilish
  • “Abracadabra” – Lady Gaga
  • “luther” – Kendrick Lamar With SZA
  • “The Subway” – Chappell Roan
  • “APT.” – ROSÉ, Bruno Mars

Canción del Año

  • Abracadabra” – Lady Gaga
  • “Anxiety” – Doechii
  • “APT.” – Bruno Mars and Rosé
  • “DtMF” – Bad Bunny
  • “Golden” – KPop Demon Hunters
  • “luther” – Kendrick Lamar With SZA
  • “Manchild” – Sabrina Carpenter
  • “WILDFLOWER” – Billie Eilish

Mejor Interpretación Pop Solista

  • “Daisies” — Justin Bieber
  • “Manchild” — Sabrina Carpenter
  • “Disease” — Lady Gaga
  • “The Subway” — Chappell Roan
  • “Messy” — Lola Young

Mejor Álbum Pop Vocal

  • “SWAG” – Justin Bieber
  • “Man’s Best Friend” – Sabrina Carpenter
  • “Something Beautiful” – Miley Cyrus
  • “MAYHEM” – Lady Gaga
  • “I’ve Tried Everything But Therapy (Part 2)” – Teddy Swims

Mejor Interpretación Pop Dúo/Grupo

  • “Defying Gravity” – Cynthia Erivo & Ariana Grande
  • “Golden [From “KPop Demon Hunters”]” – HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami
  • “Gabriela” – Katseye
  • “APT.” – Rosé, Bruno Mars
  • “30 for 30” – SZA With Kendrick Lamar

Mejor álbum de pop latino

  • Cosa Nuestra – Rauw Alejandro
  • Bogotá (Deluxe) – Andrés Cepeda
  • Tropicoqueta – Karol G
  • Cancionera – Natalia Lafourcade
  • ¿Y ahora qué? – Alejandro Sanz

Mejor álbum de música urbana

  • DeBÍ TIRAR MÁS FOTOS — Bad Bunny
  • Mixteip — J Balvin
  • FERXXO VOL X: Sagrado — Feid
  • NAIKI — Nicki Nicole
  • EUB DELUXE — Trueno
  • SINFÓNICO (En Vivo) —Yandel

Mejor Álbum Rap

  • “Let God Sort Em Out” – Clipse, Pusha T & Malice
  • “Glorious” – GloRilla
  • “God Does Like Ugly” – JID
  • “GNX” – Kendrick Lamar
  • “Chromakopia” – Tyler, the Creator

Mejor video musical

  • “Young Lion” — Sade
  • “Manchild” — Sabrina Carpenter
  • “So Be It” — Clipse
  • “Anxiety” — Doechii
  • “Love” — OK Go

Mejor Álbum Rock

  • “Private Music” — Deftones
  • “I Quit” — Haim
  • “From Zero” — Linkin Park
  • “Never Enough” — Turnstile
  • “Idols” — Yungblud

Mejor Canción Rock

  • “As Alive as You Need Me to Be” – Trent Reznor y Atticus Ross, compositores (Nine Inch Nails)
  • “Caramel” – Vessel1 y Vessel2, compositores (Sleep Token)
  • “Glum” – Daniel James y Hayley Williams, compositores (Hayley Williams)
  • “Never Enough” – Daniel Fang, Franz Lyons, Pat McCrory, Meg Mills y Brendan Yates, compositores (Turnstile)
  • “Zombie” – Dominic Harrison y Matt Schwartz, compositores (Yungblud)

Mejor álbum de música alternativa

  • Sable, Fable – Bon Iver
  • Songs of a Lost World – The Cure
  • Don’t Tap the Glass – Tyler, the Creator
  • Moisturizer – Wet Leg
  • Ego Death at a Bachelorette Party – Hayley Williams

Mejor álbum dance/electrónico

  • Eusexua — FKA Twigs
  • Ten Days — Fred Again..
  • Fancy That — PinkPantheress
  • Inhale / Exhale — Rüfüs Du Sol
  • F*** U Skrillex You Think Ur Andy Warhol But Ur Not!! <3 — Skrillex

Mejor canción country

  • “Bitin’ List” — Tyler Childers, compositor (Tyler Childers)
  • “Good News” — Michael Ross Pollack, Sam Elliot Roman y Jacob Torrey, compositores (Shaboozey)
  • “I Never Lie” — Carson Chamberlain, Tim Nichols y Zach Top, compositores (Zach Top)
  • “Somewhere Over Laredo” — Andy Albert, Trannie Anderson, Dallas Wilson y Lainey Wilson, compositores (Lainey Wilson)
  • “A Song to Sing” — Jenee Fleenor, Jesse Frasure, Miranda Lambert y Chris Stapleton, compositores (Miranda Lambert y Chris Stapleton)

Mejor Artista Nuevo

  • Olivia Dean
  • KATSEYE
  • The Marias
  • Addison Rae
  • sombr
  • Leon Thomas
  • Alex Warren
  • Lola Young
  • Mejor álbum dance/electrónico
  • Eusexua — FKA Twigs
  • Ten Days — Fred Again..
  • Fancy That — PinkPantheress
  • Inhale / Exhale — Rüfüs Du Sol
  • F*** U Skrillex You Think Ur Andy Warhol But Ur Not!! <3 — Skrillex

También te puede interesar

Lo último

stats