‘Grease’, el musical que no caduca llega a Sevilla

El largometraje Grease, que este año cumple su 45º aniversario, es indiscutiblemente inmortal. Parece que fue ayer cuando unos jovencitos John Travolta y Olivia Newton-John –que se metieron en la piel de unos personajes bastante más jovencitos que ambos– se enamoraron entre bailes de instituto, autocines, rock and roll, gomina, batidos de chocolate, cuero y pitillos. La cinta bebe del musical que se estrenó años antes en Chicago batiendo también todos los récords de taquilla. No son pocas las productoras que han hecho una reinterpretación del guión para volver a llevarlo a los escenarios de medio mundo en un empeño de que no caduque. En España, la última en hacerlo ha sido Som Produce –Matida, Mamma Mia!, Chicago, Carmina Burana– que lleva desde 2021 de gira con un Grease cuya principal particularidad –que no es poca– es que su elenco es realmente adolescente. O al menos tiene edades parejas a los personajes a los que dan vida, otorgando a la obra un toque de frescura. La producción llegará a Sevilla, concretamente a la tablas del Teatro de la Maestranza, desde este miércoles hasta el domingo.

Uno de los secretos de Grease es la perdurabilidad de los temas que aborda. No importan los saltos generacionales, porque todo el mundo ha vivido ese primer amor que no sabe gestionar, se ha sentido invencible junto a su grupo de amigos y ha luchado por encontrar su personalidad. Los siguientes ingredientes –los principales– son una maravillosa partitura que se ha convertido en mito y unas coreografías de vértigo que, con mayor o menor suerte para las caderas de algunos, también han sido replicadas hasta la saciedad por esa legión de fans de todas las edades. La historia es archiconocida. Sandy Olsson, a la que da voz Mia Lardner en esta producción, se enamora durante las vacaciones de verano de Danny Zuko, en la piel de Quique Niza. Para sorpresa de ambos, ella ingresa en el centro escolar de él, el famoso instituto Rydell. Lejos de ser el chico romántico del que se enamoró, Danny adopta una actitud arrogante e insensible.

"El personaje de Sandy puede ser angelical y dulce, pero aquí es mas empoderada", señala a este periódico Lardner. Según los protagonistas del musical, se ha tratado de matizar determinados rasgos de los personajes "para no ver a Danny como un tío al que quieres pegar un guantazo por estar aparentando delante de una chica", indica Niza y señala que ofrecen respuestas a porqué se comporta así o porqué Sandy decide cambiar para gustarle: "Tratamos de explicar al espectador que no es una historia superficial, sino que tiene un trasfondo".

El elenco ha moldeado las situaciones y el lenguaje de la obra junto a su director, David Serrano, para que "cuando un adolescente venga a ver la función se pueda sentir identificado y conecte con la historia. Esto es lo que necesitaba Grease", apunta Niza. Una adaptación que, según ambos intérpretes, se ha realizado de forma natural. De hecho, consideran que "el trabajo compañía-director aporta al musical una esencia más joven". Precisamente, que todo el elenco esté formado por adolescentes es uno de los rasgos de valor que ponen sobre la mesa. De hecho, Quique Niza hizo el casting con 16 años.

En cuanto a los números musicales, cuyas canciones estarán versionadas al castellano, los protagonistas explican que el concurso de baile en el gimnasio del instituto es el más exigente a nivel físico, pero también el más divertido para el reparto. "Estamos todos en el escenario y se nota nuestra complicidad", recalca Lardner, "pero al principio nos ahogábamos cuando montábamos las coreografías y no sabíamos cómo íbamos a combinarlas con cantar", apostilla Niza. "Tras más de 400 funciones está bastante rodado, pero es un número que tiene baile en parejas, en grupo y en solitario", abundan. El protagonista también siente predilección por Greased Lightnin’, "porque el público se la sabe y me motiva mucho ver a esa gente que seguro tiene recuerdos de su infancia. Por ellos tenemos que hacer este trabajo cada día", matiza el actor.

Sobre el escenario, habrá un nutrido elenco de actores. En el papel de Rizzo estará Isabel Pera y Diego Rey interpretará a Kenickie, ambos inseparables de los protagonistas. Completan el reparto Sònia Vallverdú (Frechy), Pau Gimeno(Roger), Elisa Hipólito (Marty), Lucas Miramón (Doody), Paula Domínguez (Jan) y Miguel Millán (Sonny).