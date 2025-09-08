Otra historia de pingüino

La ficha ** 'Lo que aprendí de mi pingüino'. Comedia dramática. Reino Unido. 2024. 104 min. Dirección: Peter Cattaneo. Guion: Jeff Pope. Música: Federico Jusid. Fotografía: Xavi Giménez. Intérpretes: Steve Coogan, Jonathan Pryce, Björn Gustafsson, Vivian Jaber, Ramiro Blas.

En 1975 Tom Michell, un joven inglés que trabajaba como profesor en un colegio de élite de Buenos Aires, se topó, durante unas vacaciones en Punta del Este, con un desastre ecológico por vertido de petróleo que había matado cientos de pingüinos. Encontró uno aún vivo, se lo llevó para quitarle la pegajosa mortaja, lo bautizó como Juan Salvador -porque en aquellos días leía Juan Salvador Gaviota- y fue incapaz de separarse de la pequeña y simpática criatura que, desde entonces, formó parte de su vida... Y de la de sus alumnos. En 2015 narró su experiencia en el libro autobiográfico Lo que aprendí de mi pingüino (edición española en Plaza y Janés) que, por su carácter absolutamente british en la mezcla de crítica, humor y ternura, se convirtió en un bestseller.

Ahora Peter Cattaneo, especializado en comedias de buen rollo (The Full Monty, su mayor éxito, Lucky Break, Un rockero de pelotas, Sueños mágicos, Que suene la música) lleva el libro al cine basándose en un guión de Jeff Pope (Philomena, El Gordo y el Flaco, The Lost King). El resultado es correcto, con su tanto por ciento de crítica política -Argentina vivía los años de los atentados y la dictadura- y de crítica ecológica -el desastre del que salva al pingüino- que en ningún momento se interponen con lo fundamental, que es el carácter amable y tierno de la relación entre el profesor y el pingüino. Mala decisión de guión es la de convertir al joven Michell que vivió la historia real en un cincuentón algo amargado que Steve Coogan interpreta con envaramiento. Mala, también, la idea del papel que se hace jugar a los alumnos convertidos por el profesor y el pingüino cual club de poetas muertos.

Hace un año David Schurrmann dirigió Mi amigo el pingüino, también inspirada en hechos reales, en la que el protagonista era un pescador brasileño, interpretado por Jean Reno, que salvaba a un pingüino de otra marea negra. Era mejor que esta.