Ignacio Andreu se enfrenta a Kafka

La ficha *** ‘La DESmetamorfosis’. Compañía Ignacio Andreu. Autor: Ignacio Andreu. Dirección: África Martínez Ferrín. Música: Esteban Pérez. Escenografía: Kuka Koma. Vestuario: Ana Caravaca. Diseño de iluminación y sonido: Lolo Conde. Diseño gráfico: Nazaret Reyes “Acontraflecha”. Lugar: Teatro La Fundición. Fecha: Viernes, 27 de septiembre de 2025. Aforo: Casi completo.

En La Desmetaformosis ideada por África Martínez Ferrín (directora) e Ignacio Andreu, (protagonista y productor) hay un interés palpable por referenciar cultural e intelectualmente la época en la que vivió el escritor checo Franz Kafka. La escenógrafa Kuka Koma recrea la habitación de Van Gogh en Arlés, ese espacio donde el pintor encontraba la paz que calmaba su mente convulsa. La misma convulsión que Kafka manifestó en su literatura y que ha dado a nuestra civilización el adjetivo kafkiano para cuando queremos definir lo absurdo de la realidad humana. Un epíteto que va creciendo en un mundo donde nos enfrentamos a revivir el pasado de los años treinta del anterior siglo. La figura de otro pintor, Magritte, es recordada por un inmenso Ignacio Andreu que se enseñorea con el escenario en un ‘tour de force’ consigo mismo y que demuestra una envidiable condición física. Puro teatro de gesto en la primera parte en la que el joven Gregorio Samsa revive la alineación diaria de su trabajo, es comerciante de telas.

Andreu hace ostentación de una fuerza física envidiable y que pone al servicio de una escenografía a su medida, justa, bella, equilibrada y funcional que se complementa con el vestuario de Ana Caravaca lleno de soluciones atrevidas y vistosas que transforman a Ignacio en un buen número de personajes que ayudan a contarnos el enfado de Samsa (un Samsa andaluz) por la ‘mala vida’ que el autor le ha dado. Convertirlo en una persona-insecto. Como ocurre en otro cuento de Kafka Informe para una academia, nuestro personaje acude a un foro intelectual y sorprende a todos manifestando su descontento por haberlo metamorfoseado en un artrópodo (cucaracha para algunos, escarabajo para otros).

Llevar a la comedia un relato corto de Kafka ya es de por sí una declaración de intenciones. Hacer reír con una de las historias más desesperantes de la humanidad es un valor difícil de conseguir y Andreu y África Martínez lo logran a fuerza de ser muy honestos con lo que nos ofrecen, aunque se dejen llevar y ‘coloquen’ un entremés dentro de la obra general, un tik-tok de un coach del alma.

Hay una afirmación de una larga carrera, la de Andreu, que creó su compañía en 2001, hay un disfrute en la elección de las músicas que se usan, desde la Carmen de Bizet, el Carmina Burana de Carl Orff o ‘La vie en rose’ que salpican la primera parte de la pieza. El humor llega del desparpajo al introducir letras de canciones populares y chistes en el mismo momento que analiza la vida alienada de un ser que se convierte en insecto y deja de ser útil o, peor aún, de un mono que quiere ser persona para adaptarse.

La música de Esteban Pérez se mide y sale triunfante con los grandes éxitos y la iluminación de Lolo Conde es sutil y aparece en el momento adecuado.

Con Kafka es difícil jugar y a medida que avanza la obra se va diluyendo la fuerza con la que hemos empezado y el texto hace aguas, en el mejor sentido kakfiano pero Andreu mantiene el tipo para llevarnos a buen puerto con su maestría, su sabiduría y su presencia en el escenario.

Queremos tener un recuerdo desde esta crónica teatral para la pérdida de una compañera, la actriz Alicia Cifredo. Artista comprometida, creadora inquieta y compañera generosa. Nuestro más sentido pésame a su familia y amistades.