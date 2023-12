Exposición en CaixaForum Sevilla: La imagen que ves es sólo el principio

Se suele asociar la fotografía a lo estático, pero es este un lugar común, como advierte el escritor Juan Bonilla en una publicación reciente –hecha a base de fotografías-, La plaza de los libros. En este volumen, editado con motivo de la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión, el autor reflexiona acerca de lo fotográfico y concluye que su finalidad no es capturar el tiempo, sino dar dimensión de este. De su paso. De su recorrido. La imagen en la fotografía no es el núcleo, o lo principal, sino el principio.

En torno a esta idea, en torno a las posibilidades que encierra el arte de la fotografía, se construye el discurso de la exposición Visiones expandidas. Fotografía y experimentación, que se presentó en la sede de CaixaForum Sevilla –tras visitar los centros de Madrid y de Barcelona, aunque para esta ocasión se hayan reservado obras inéditas-. En la inauguración de este proyecto expositivo, que podrá visitarse hasta el 31 de marzo de 2024, intervinieron Carla Tarruella, jefa de contenidos de Exposiciones de Arte de la Fundación “la Caixa”, Julie Jones, comisaria de la muestra, conservadora de fotografía en el Centro Pompidou y doctora en Historia del Arte, y Moisés Roiz, director de CaixaForum Sevilla.

Visiones expandidas. Fotografía y experimentación es, en palabras de Carla Tarruella, “una historia no convencional sobre la experimentación de la fotografía”, en la que se cuenta con 97 obras de 57 artistas, una nómina heterogénea y que abarca desde principios del siglo XX hasta nuestros días. No obstante, la exposición, informó la comisaria Julie Jones, no responde a un criterio cronológico, sino temático. Es decir, las obras históricas conversan con otras, contemporáneas. Un diálogo cuyo contenido se divide en cinco secciones: “Luces”, “Movimiento”, “Alteraciones”, “Recrear mundos” y “La visión a pruebas”.

La fotografía es una disciplina paralela y complementaria a otras manifestaciones artísticas, como el cine, la pintura, la arquitectura o la poesía –de hecho, fascinó, en los orígenes de las técnicas fotográficas, a poetas como Baudelaire-. Los cinco capítulos que estructuran la exposición ayudan a comprender esa relación de la fotografía con el resto de las artes, y de sus artistas. Artistas o creadores como Man Ray, Maurice Tabard, László Moholy-Nagy, Paul Éluard o Rudolf Steiner. También se ha incorporado, señaló Carla Tarruella, “la fotografía Fotomontaje inspirado en la Estación de França de Gabriel Casas, procedente de los fondos del Museu Nacional d’Art de Catalunya, y otra obra de Josep Renau, Sociedad de Consumo, de la colección del IVAM –Institut Valencià d’Art Modern-”.

En la sección “Luces” observamos el interés de los artistas de la vanguardia por la fotografía. Por la riqueza creativa que les concedía su uso. La experimentación fotográfica propiciaba un nuevo lenguaje, unos nuevos códigos, que han entusiasmado a autoras como la alemana Vera Lutter. La luz es, en este apartado, el elemento principal. Es la herramienta que permite, junto con el papel fotosensible, capturar imágenes. Un método que eligieron creadores como László Moholy-Nagy o Man Ray –también conocido por sus fotogramas-.

Otro de los temas de la experimentación fotográfica, y en el que ahonda la muestra, es el del movimiento. Los fotógrafos experimentales desafiaron una contradicción y quisieron dar dinamismo a aquello que quedaba suspendido en un instante. Estos inventores –así los calificó la historiadora del arte Julie Jones- buscaron siempre ir más allá de la imagen, tensar la lógica y las limitaciones materiales para construir miradas insólitas y lenguajes insospechados. Hablamos del diseñador gráfico Franco Grignani o Gérard Ifert. Así como, entre otros, del artista contemporáneo Olafur Eliasson, quien utiliza su propio cuerpo “como soporte para la experimentación”.

Pero además de la luz y del movimiento, la experimentación en la fotografía también admite otros instrumentos, otras prácticas, como por ejemplo la del color. La técnica del color. En “Alteraciones” descubrimos la capacidad de otros soportes a la hora de capturar una imagen y reformularla. Es un enfoque similar al del espacio titulado “Recrear mundos”, en el que se reinterpretan imágenes o paisajes a través del collage, combinación de negativos, cambios digitales o recortes.

Por último, Visiones expandidas. Fotografía y experimentación, nos enseña a ver aquello que pasa desapercibido para el ojo humano. Aquello que no podemos constatar a través de nuestras limitadas facultades. Se trata en esta sección de las radiografías, del alcance del telescopio o del microscopio, de los infrarrojos. Recursos, en definitiva, que nos proporcionan el retrato de una realidad imposible de distinguir sin el uso de estas herramientas.

En esta muestra, el público es parte activa y podrá aprender diferentes técnicas de la experimentación fotográfica. En el discurrir del recorrido expositivo se han colocado una serie de pantallas que, con el título de Fotoexperimenta, permiten a los visitantes “probar y descubrir una selección de técnicas con distorsiones, cambios de positivo a negativo, quimigramas y sobreimpresiones”, informan. “El objetivo no es tanto jugar de manera interactiva como que se entiendan las piezas expuestas”, añadió Tarruella.