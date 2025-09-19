En imágenes, la Gala de los XIX Premios Escaparate

La ciudad hispalense volvió a vestirse de gala para acoger la XIX edición de los Premios Escaparate, una cita anual que celebra el aniversario de la revista de vida social andaluza Escaparate, fundada en el año 2006 por el periodista sevillano Mario Niebla del Toro Carrión.

Este encuentro reunió a destacadas personalidades de la cultura, el arte, la política, el deporte y la empresa, en el incomparable escenario de los Jardines de Cristina, junto al Palacio de San Telmo.