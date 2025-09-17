Israel corta los fondos a sus 'Oscar' tras premiar una película sobre un niño palestino

El Ministerio de Cultura de Israel anunció este miércoles el cese de la financiación a los premios Ophir de cine, conocidos como los Oscar israelíes, después de que en su gala del martes premiaran como mejor película a The Sea, un filme sobre un niño palestino.

"Del presupuesto de 2026 en adelante, esta patética ceremonia no estará financiada por los contribuyentes. Bajo mi guardia, los ciudadanos de Israel no pagarán por un vergonzoso evento de cine que escupe en las caras de nuestros soldados", aseguró el ministro, Miki Zohar, en el comunicado difundido por Cultura. Cultura calificó la película como "escandalosa" y aseveró que "enfadó a muchos ciudadanos israelíes y soldados". De esta forma, el ministerio retirará la financiación en sus presupuestos a los premios Ophir, financiados por la Academia Israelí de Cine y Televisión.

La película que se alzó con el premio es The Sea, del director israelí Shai Carmeli Pollak, y es la candidata de Israel para los Oscar. Su protagonista, Muhammad Gazawi (13 años), se alzó con el galardón de mejor actor. El filme trata sobre un niño de la ciudad cisjordana de Ramala que trata de viajar al mar por su cuenta después de que el Ejército israelí no le permitiera cruzar un puesto de control junto a sus compañeros de clase durante una excursión.

Durante la ceremonia de los Ophir en la tarde del martes, numerosos trabajadores de la industria, incluidos algunos nominados a los premios, vestían camisetas con eslóganes como "Un niño es un niño" o "Parad la guerra", recogió el diario Haaretz. El periódico apunta que el titular de Cultura, Zohar, ya había atacado la película hace un mes, antes de su estreno: "Reproduce la narrativa de nuestros enemigos mientras nuestros soldados luchan en las líneas del frente". La radio pública israelí Kan recoge el testimonio de funcionarios de Cultura que aseguran que Zohar no ha visto la película.