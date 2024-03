El sevillano Jesús Beades escribe el mejor poema del mundo

El poeta sevillano Jesús Beades ha sido distinguido este jueves con el XI Premio Internacional de Poesía Jovellanos, El Mejor Poema del Mundo, por su obra Plegaria por las conversaciones.

El jurado ha valorado del poema el "uso perfecto de los recursos formales y la invisible retórica de su lenguaje común", en el que "sorprende el rigor rítmico y métrico" en un estilo que debe mucho a Antonio Machado, informó Ediciones Nobel.

En la edición de este año, la organización recibió 1.866 candidaturas, 816 de ellas de España y el resto de otros países. El poema de Beades se editará en un libro junto a los otros finalistas seleccionados por el jurado, que serán dados a conocer en próximos días. El premio, dotado con 2.000 euros, se entregará en una ceremonia conjunta con el Premio Internacional de Ensayo Jovellanos en fecha aún por determinar.

Beades (Sevilla, 1978) ha publicado varios libros: Tierra Firme, con el que obtuvo el Premio Gerardo Diego 1999; Centinelas, con el que se inició la colección Vandalia Nova de la Fundación José Manuel Lara, y La ciudad dormida, con el que se le concedió el accésit del Premio Adonais de 2004. Con Orden de alejamiento (Visor) logró un accésit en el XXXII premio Jaime Gil de Biedma.

El poeta ha sido incluido en las antologías La búsqueda y la espera (2001) y Alzar el Vuelo (2006), y también ha colaborado en las revistas Ágora, Nadie parecía, Renacimiento, Clarín o Númenor, de la que forma parte de su redacción.

"Cuando yo escribía con 20 años sobre Dios, la muerte, la eternidad y todas esas cosas no conocía nada", contaba el año pasado a este periódico a propósito de Orden de alejamiento. "No se me había muerto nadie relevante, no había pasado grandes desamores, aunque creía que sí, no había tenido hijos... Mucho tiempo después me acuerdo de esos versos de Gil de Biedma: Que la vida iba en serio/ uno lo empieza a comprender más tarde. Tanto mi poemario anterior, Tibidabo 10, sobre la muerte de mi padre, como este de ahora, que es sobre un duelo amoroso, van de cosas malas. Espero poder escribir libros más luminosos".

En el Día Mundial de la Poesía, este jueves, también se anunció el 39 Premio Hiperión, concedido por unanimidad al libro Oro en las grietas, de Lorenzo Roal, un maestro y cantante asturiano, además de traductor.