Jorge Martínez, el líder de Ilegales, anuncia que tiene cáncer y suspende la gira con su grupo

El vocalista, guitarrista y líder de la banda Ilegales, Jorge Martínez, ha anunciado que debe someterse a un tratamiento contra el cáncer, lo que ha obligado a la cancelación de todos los conciertos previstos "por tiempo indefinido", ha informado el grupo a través de su página web.

Ilegales había anunciado en los últimos días la cancelación de algunos de sus conciertos por una situación que "se ha complicado más de lo previsto inicialmente", lo que obliga a "detener por completo la actividad en directo de la banda para que Jorge pueda someterse a un tratamiento contra un cáncer".

El grupo, que ha expresado su "gran pesar", ha incidido en que "la decisión, tan difícil como inevitable, responde únicamente a la necesidad de que Jorge dedique todas sus energías a recuperarse".

Ilegales ha transmitido su agradecimiento al público, "siempre fiel, que lleva acompañando a la banda durante más de cuatro décadas de carrera", así como sus "más sinceras disculpas a quienes tenían entradas adquiridas o habían hecho planes para disfrutar de los próximos conciertos".

"Hoy más que nunca es momento de poner la salud por delante de todo. Confiamos en que la fortaleza y el carácter indomable de Jorge le permitan superar esta etapa y esperamos que pronto vuelva a encontrarse con su público sobre los escenarios. Agradecemos de corazón la comprensión, el cariño y el apoyo recibidos en estos momentos tan complicados", ha manifestado la banda, que tenía programados un veintena de conciertos de aquí a final de año.