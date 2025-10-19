Rabos de lagartija

La ficha *** 'José Antonio Rodríguez'. Festival de la Guitarra de Sevilla. Guitarra: José Antonio Rodríguez. Lugar: Sala Turina. Fecha: Sábado, 18 de octubre. Aforo: Media entrada.

Este guitarrista cordobés practica un toque que roza la abstracción por la vía del virtuosismo. Rodríguez es un virtuoso entre la destreza técnica formidable y la complejidad intelectual a niveles armónicos y melódicos. El guitarrista, que habitualmente interpreta su música en grandes escenarios y rodeado de un grupo de músicos que lo arropan, prefirió, en esta ocasión, ofrecer su arte en solitario, en el espacio íntimo de la Sala Joaquín Turina y sin amplificación. Es la seña de identidad de este Festival de la Guitarra de Sevilla, el único en el que la música flamenca se ofrece a la antigua usanza, sin amplificación eléctrica. Inició el recital con un toque misceláneo de varios temas para seguir por la nana, con ecos de granaína, en la que introdujo un poderoso trémolo. También tocó la soleá Guadalcazar y por farruca, que contrastó, en su solemnidad, con el carácter festivo, juguetón, de Cabo de la vela, una colombiana. Athena, por rondeña, fue un remanso, una parada en el frenesí que constituyó este concierto. El mismo se cerró, después de la Danza de amanecer con Manhattan de la Frontera, una bulería personal, de estribillo cantable, que fue uno de los números más celebrados de la noche, el gran hit de este compositor, que daba nombre a su tercer disco, publicado en 1999. José Antonio Rodríguez (Córdoba, 1964) obtuvo a principios de los ochenta, siendo apenas un adolescente, los primeros premios en los concursos más prestigiosos de guitarra flamenca: el Bordón Minero, el Nacional de Córdoba y el Nacional de Guitarra Flamenca de Jerez de la Frontera. Ha publicado hasta la fecha diez discos en solitario y colaborado en varias decenas de otros artistas. También ha compuesto para la escena y para el cine.