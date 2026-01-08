José Luis Pérez-Vera: "'Na se ha perdío' es volver al patio de mi casa antes de mirar a nuevos horizontes"

El artista sevillano criado en Hinojos (Huelva) José Luis Pérez-Vera publicó el mes pasado Na se ha perdío: Antología de las sevillanas de mi casa, un doble álbum que reúne composiciones de su tío Feliciano Pérez-Vera, de su padre Juan Rafael Pérez-Vera y del propio artista. Disponible ya en todas las plataformas digitales, el trabajo se presentará en directo durante la primavera de 2026 y supone un viaje a la memoria familiar y a la esencia más cercana de las sevillanas. En Diario de Sevilla hemos podido hablar con él acerca de la idea del proyecto y de qué le inspiró a crear esta obra.

Pregunta.¿Qué es Na se ha perdío y qué representa para ti este disco?

Respuesta.Es un homenaje a mi familia y a nuestra manera de vivir la sevillana. Es una antología muy íntima, un trabajo que nace de la necesidad de volver a mis orígenes, a mi casa, antes de seguir avanzando en mi camino artístico. Es memoria, raíz y agradecimiento.

P.El disco reúne composiciones de varias generaciones de tu familia. ¿Cómo surge la idea?

R.Llevaba muchos años con esta idea en la cabeza. Mi padre y mi tío llevan toda la vida componiendo sevillanas y sentía que había que hacer justicia a ese repertorio. Además, algunos amigos cercanos me animaron a dar el paso definitivo. Pensé que era el momento de hacerlo y que ellos pudieran verlo en vida.

P.El título del álbum, Na se ha perdío, tiene mucha carga simbólica. ¿Qué significa para ti?

R.Surge de una sevillana de mi tío Feliciano y se me quedó resonando durante mucho tiempo. He escuchado a mucha gente decir que las sevillanas se están perdiendo, y yo no lo creo. Nada se ha perdido mientras sigamos viviéndolas, cantándolas y transmitiéndolas como se ha hecho siempre.

P.¿Qué tipo de sevillanas se va a encontrar el oyente en este trabajo?

R.Sevillanas vividas desde dentro, desde el patio de casa. Quería rescatar no solo las canciones, sino también la forma de interpretarlas: con guitarras, piano, palmas, familia y amigos alrededor. Es un disco muy fiel a cómo se conciben las sevillanas en su ambiente natural.

P.Además del valor familiar, el disco tiene un fuerte componente emocional.

R.Sí, y eso es lo más bonito. Estoy recibiendo mensajes de gente que se acuerda de sus padres, de su infancia, de su familia al escuchar el disco. Para mí ese es el mayor privilegio: que estas sevillanas se integren en la vida y en los recuerdos de otras personas.

P.¿Qué papel juega este álbum dentro de tu trayectoria artística?

R.Es una parada necesaria. Después de mis trabajos anteriores, necesitaba ubicarme, mirar hacia dentro y recordar de dónde vengo. Este disco me ha ayudado a clarificar el camino antes de dar el siguiente paso creativo.

P.¿Qué nos puedes adelantar de la presentación en directo?

R.Será un espectáculo sencillo y muy familiar, con los músicos del disco y con mi gente. Si no puedo llevar a mi familia y a mi entorno al escenario, no tendría sentido hacerlo. Queremos que el público sienta esa cercanía y esa verdad.