La Joven Orquesta Barroca de Sevilla inaugura su curso: “Queremos complementar la labor artística con la labor social”

Para todos llega septiembre con su música de nuevo curso. También para la Joven Orquesta Barroca de Sevilla. La formación concluye el descanso del verano e inaugura temporada con dos conciertos: el primero este jueves, en Fuentes de Andalucía; el segundo el viernes, en Sevilla -en el CICUS-. Ambos encuentros retoman un proyecto que la JOBS inició el pasado año: una colaboración con la Joven Orquesta Barroca de Baviera que consiste en un intercambio de conciertos y países entre las dos orquestas.

Si en 2024 le tocó a la Joven Orquesta Barroca de Sevilla ir a Alemania, ahora son los jóvenes alemanes los que visitan la capital andaluza para interpretar piezas de Hasse, Muffat, D’all Abacco y Bach. Un total de cuarenta músicos, de jóvenes talentos, dirigidos por Valentín Sánchez. “Va a ser un acontecimiento muy bonito. No solamente en el plano musical, sino en el plano de la convivencia. De la experiencia humana para los chicos”, declara el actual director de la JOBS.

Ya en la semana previa del primer concierto, en la localidad de Fuentes de Andalucía, los músicos alemanes han convivido con los músicos sevillanos. Los ensayos empezaron el día 6 de septiembre para pulir todos los detalles de la esperada cita en el monasterio de la Encarnación, este jueves. “Decidimos Fuentes de Andalucía porque tiene una clara connotación barroca en la provincia. Además de la buena vinculación que tengo con el equipo municipal”, indica Sánchez.

Pero no todo ha sido ensayos y trabajo. No. También ha habido tiempo para conocer la ciudad de Sevilla con diferentes visitas planeadas desde hace semanas. Por ejemplo, al Alcázar. “Queremos que ellos conozcan nuestro patrimonio. Buscamos compaginar el trabajo musical con el disfrute”. Así, los jóvenes músicos alemanes conocerán los principales monumentos de la ciudad y profundizarán en su historia. Una oportunidad idéntica a la que disfrutaron en la JOBS el pasado año, cuando visitaron Múnich.

La orquesta es un vehículo de formación, su objetivo es que los chicos tengan formación de calidad y exigente, pero la orquesta debe implicarse en la actividad social de la ciudad”

Culmina, de este modo, una iniciativa “enriquecedora” –así la define Valentín Sánchez- que facilita una valiosa formación en unos años cruciales; un proyecto que ayuda a los jóvenes músicos –alemanes y españoles- a prosperar en su carrera. También a conocer qué hay más allá de su entorno. Más allá de sus referencias más cercanas. “De esta experiencia me llevo un proyecto que pone colofón a una trayectoria de dieciséis años de existencia de la Joven Orquesta Barroca de Sevilla. Creo que ha sido un antes y un después para la orquesta. Esa oportunidad de salir fuera. Hacer un proyecto precioso en Múnich. Convivir con estos chicos. Ha sido emocionantísimo para todos”, resume el director y encargado del proyecto, quien aprovecha para “destacar el esfuerzo que han hecho los padres y las madres de los miembros de la orquesta”.

Porque una idea de este calibre, de este mérito, no sería posible sin la desinteresada contribución de diversas instituciones y particulares. Una contribución que se concreta en el tiempo dedicado, pero también en los bolsillos. “Gracias a una recaudación podemos afrontar los gastos propios de una producción de este tipo. Hemos recibido donaciones de Academia ELI, de la Asociación de Amigos de la Orquesta Barroca de Sevilla, de la empresa Bepair, del Club Rotary de Sevilla, de la propia Orquesta Barroca de Sevilla, de la Casa Regional de Valencia en Sevilla, del Ayuntamiento de Fuentes de Andalucía, de la Diputación de Sevilla y de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte. Ha habido una colaboración externa muy fuerte. Con mucha ilusión”.

Y además de esa labor formativa, la JOBS apuesta en este nuevo curso por la actividad social, a través de la colaboración con ONGs como Manos Unidas, o con Juventudes Musicales de Sevilla, con quienes llevarán la música al hospital Virgen del Rocío “para los niños que están en tratamiento oncológico”. Porque “la orquesta es un vehículo de formación, su objetivo es que los chicos tengan formación de calidad y exigente, pero la orquesta debe implicarse en la actividad social de la ciudad”, sostiene Valentín Sánchez. “Queremos complementar la labor artística con la labor social”, añade.

La Joven Orquesta Barroca de Sevilla está "creciendo en exigencia y en expectativa”

La temporada continúa con el habitual Otoño Barroco, en el que la JOBS abre cartel con su “tradicional concierto familiar”. Una cita, programada para el mes de noviembre en el Espacio Turina, en la que se interpretarán obras de Händel, Muffat o Bach. La JOBS regresará a este espacio ya en el mes de febrero con otro concierto en el que “afrontaremos un repertorio del clasicismo, con música de Mozart”, lo que supone un reto para la orquesta. Reto que se asume con ganas en esta temporada en la que se está “creciendo en exigencia y en expectativa”, confiesa Sánchez. Para este concierto de febrero se contará con la colaboración de grandes solistas. Jóvenes virtuosos como el clavecinista sevillano Guido García y la violinista Inés Maro. Todo ello con la organización de Pablo J. Vayón, crítico musical en Grupo Joly.

Se inicia, con estos horizontes, el nuevo curso en la Joven Orquesta Barroca de Sevilla. Curso que irá sumando en los próximos meses nuevos conciertos en diferentes instituciones. Una programación que suma a la historia de esta formación y que mantiene, a su vez, su “filosofía”, es decir, que los músicos tengan un primer “contacto con la futura vida de un músico profesional”, sintetiza su director.