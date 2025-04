Junio se llenará de danza gracias al Festival Internacional de Itálica

El pasado lunes por la mañana, un enorme cartel situado en un ángulo de las Setas sorprendía a los numerosos paseantes de la zona. Era la imagen de la presente edición del Festival de Itálica: la cabeza verde y alada de un dios que planea sobre unas islas. Su autor, el artista Miguel Gómez Losada, dice haberse inspirado en Hipnos, el dios de los sueños en la mitología griega.

Bajo su mirada se reunieron los alcaldes de los municipios implicados, el presidente y el director del área de Cultura de la Diputación y Pedro Chicharro, director de un Festival que ha sufrido numerosas transformaciones a lo largo de los años, pero que la Diputación Provincial de Sevilla sigue financiando en exclusiva desde su nacimiento en 1982. Desde hace ya algunos años, el Festival de Itálica se celebra con carácter bienal los años impares y divide su programación en distintas sedes dentro de la provincia.

La edición de este año presenta, además, algunas novedades. La más importante es que se circunscribe por completo al mes de junio, utilizando sus dos sedes sucesivamente (el cortijo de Cuarto del 3 al 14 de junio, y el Teatro Romano del 17 al 28) y no en alternancia, como solía.

Su director justificó los cambios con el deseo de evitar los días tórridos del mes de julio, muy duros para el montaje y desmontaje de los espectáculos, y sobre todo porque, el tener dos semanas seguidas en cada espacio permite optimizar los recursos técnicos y fidelizar a un mayor número de público.

Otra novedad consiste en que, el Cortijo de Cuarto, el que en otro tiempo fuera sede del desaparecido Instituto del Teatro, situado en Bellavista, acogerá dos espectáculos cada noche para lo cual se ha montado, además del escenario del patio principal, otro en un patio adyacente que se pretende convertir en un espacio de interacción social. En este, a las 21:30, se presentarán piezas más breves, aunque no de menor categoría. Los días 3, 5 y 10 de junio será Lucía en vivo, un redux del concierto bailado que la bailaora Lucía La Piñona acaba de estrenar en el Festival de Jerez, uniendo en su magnífico baile el legado de lo jondo y la psicodelia de los conciertos de rock. Los demás días (7, 12 y 14) será la ecléctica y apreciada compañía de Marco Vargas y Chloé Brûlé la encargada de animar la velada con su obra Las 24.

A las 22:30, en el Cortijo, el día 3 Andrés Marín, Premio Nacional de Danza y uno de nuestros bailaores más internacionales, presentará con carácter de estreno en España, Recto y solo, una revisión de las reglas que Vicente Escudero nos dejó en su famoso Decálogo sobre el baile masculino.

El día 5 seguirá el flamenco como protagonista. Un flamenco contemporáneo gracias a una de las jóvenes artistas más aplaudidas del momento como es Paula Comitre. Su espectáculo Aprés vous madame, inspirado en la figura de Antonia Mercé La Argentina, fue estrenado en la pasada Bienal de Flamenco de Sevilla.

El día 7 llegará la danza contemporánea con la presencia de La Phármaco, la compañía que lidera la malagueña Luz Arcas (también Premio Nacional de Danza), si bien el flamenco estará también presente en la voz inconfundible de la cantaora Inés Bacán, una de las protagonistas junto a la propia Arcas del estreno absoluto de Nana para Emmy Hennings.

El día 10 será otra de nuestras mejores bailarinas de danza clásica y contemporánea, Lucía Vázquez, quien estrene un espectáculo titulado En una clara noche de luna. En este, que ha reunido a tres bailarinas (ella incluida), una soprano y un músico ya habitual en sus trabajos como es Miguel Marín Árbol.

El día 12 se presentará la Compañía de Oulouy, un bailarín y coreógrafo de danzas urbanas de Costa de Marfil afincado en Barcelona. Su pieza, African Party, es una oda futurista que fantasea con la que podría ser la situación africana a finales del siglo XXI.

Finalmente, el día 14, la compañía alemana que dirige la aragonesa Luisa Sancho Tanzensemble Pfalztheater Kaiserslauter, cerrará las actuaciones del Cortijo con sus coreografías Lots of movements y Take the stage.

El martes 17 de junio, el Festival se trasladará a su marco natural, el Teatro Romano de Itálica, donde cuatro grandes compañías actuarán dos días cada una, a las 22:30, precedidas como en otras ediciones por un Mapping sobre el Festival de Itálica y las distintas compañías que lo componen, realizado por José María Roca, de Producciones Imperdibles.

Los días 17 y 18, el Ballet Nacional de España que dirige el sevillano Rubén Olmo presentará un programa mixto de flamenco y danzas españolas titulado Generaciones mientras que los días 20 y 21 será la Compañía Nacional de Danza de Noruega Carte Blanche, la que lleve al milenario Teatro Romano su obra Sovaco de Cobra.

El 24 y 25 volverá a Itálica una compañía muy admirada en Sevilla: la Take Off Dance, ligada al proyecto de formación Johan Inger Youth Project. El gran coreógrafo sueco y Carolina Armenta, directores del proyecto, volverán a mostrar los resultados obtenidos en el curso con un espectáculo titulado Momentum y compuesto por las piezas Become y Rain Dogs.

El Festival, que ha contado con un presupuesto de 800.000 euros (el mismo que en la pasada edición), se cerrará los días 27 y 28 de junio con Rodin, un trabajo que la compañía de Sergio Bernal (que fuera primer bailarín del Ballet Nacional de España) ha dedicado al llamado escultor de las emociones.

Como guinda de este apetitoso pastel y, antes de las palabras con que el presidente de la Diputación cerró el acto, Paula Comitre bailó una delicada pieza, acompañada de los siempre estupendos saxos de Juan M. Jiménez (Proyecto Lorca), atrayendo la atención y los aplausos del numeroso público que se fue congregando a su alrededor. Cinco minutos más tarde, se apagó el país. Para mayor información: www.festivalitalica.es