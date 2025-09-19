Los Colomo en sitios

La ficha ** 'Las delicias del jardín'. Comedia, España, 2025, 90 min. Dirección: Fernando Colomo. Guion: Fernando y Pablo Colomo. Fotografía: José Luis Alcaine. Música: Fernando Furones. Intérpretes: Fernando Colomo, Pablo Colomo, Carmen Machi, Antonio Resines, Luis Bermejo, Brays, María Hervás.

A sus 79 años, el veteranísimo Fernando Colomo viene alternando encargos industriales (Antes de la quema, Cuidado con lo que deseas) con pequeñas películas como La isla bonita o esta Delicias del jardín en las que ha decidido ponerse además delante de la cámara como trasunto de sí mismo o de un tipo que se le parece en su condición de simpático e irónico abuelete urbano siempre al día de las derivas del mundo contemporáneo e insertado en esquemas, modos y ritmos de comedia clásica.

Acompañado de viejos amigos como Resines, Machi o Bermejo, también de su propio hijo Pablo, con el que co-escribe el guion, y con cameos de pintores ilustres como Antonio López o Javier de Juan, Colomo se encierra aquí en un garaje madrileño para esconderse de sus acreedores al tiempo en que idea una nueva estrategia para revalorizar su obra como pintor abstracto-figurativo en plena crisis creativa.

Sátira amable y roma del mundillo del arte contemporáneo y comedia madrileña de costumbres 2.0, Las delicias del jardín se resiente siempre de un amateurismo formal asumido incluso por un profesional tan reputado como José Luis Alcaine, responsable de un trabajo visual que sigue sin cogerle el punto a la imagen digital (aquí rodada con teléfonos móviles), al servicio de una puesta en escena más bien pedestre. Conviene pues no tomarse demasiado en serio este divertimento casero con desfile de caricaturas en cuerpos y rostros conocidos de ayer y de hoy (Brays, Hervás). Ni siquiera los chistes sobre Hacienda, las redes sociales, la guerra de los sexos, el sanchismo o la polarización política pasan de la anécdota olvidable.