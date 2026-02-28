Lorca, el autor que escribía sobre mujeres

La ficha *** ‘La hora detenida’. Cía Sebastián Haro. La hora detenida S.C. y ESE.Haro.Produce. Autor: Borja de Diego. Dirección: Sebastián Haro. Actriz: Loles Gutiérrez. Escenografía: Vicente Palacios. Diseño de Luces: Florencio Ortiz. Construcción Escenografía: Távora Teatro Abierto, Lola Montiel y Mar Aguilar. Vestuario: Marietta Calderón. Sastra Ana Cortez. Música: Francisco Cuadrado y Manuel Cuadrado. Canciones: Sensi Falán, Zapata, Manuel Herrera, Carmen Escudero, Antonio Carrión, Manuel Linares, Juan Clemente, Piedad Cuartero, Charo Castilla, Maria José Cuenca y Lucía Salguero. Ayudante de dirección: Efrosina Tricio. Técnicos en gira: Efrosina Tricio y David Cabañas. Distribución: Jorge Dubarry. Lugar: Centro Cultural de la Villa de La Rinconada. Fecha: 27 de febrero de 2026. Aforo: Casi completo.

Al gran actor Sebastián Haro le ocurre lo mismo que a Meryl Streep cuando en 2008 recibió el premio Donostia en el Festival de Cine de San Sebastián y en la rueda de prensa que celebraba el galardón le preguntaron que cuándo iba a dirigir una película y ella contestó: “Creo que algunos de mis directores piensan que ya lo hago”. De la misma manera, Sebastián ha poseído siempre esa faceta de dirección que, ahora, se ve reflejada en la creación de la compañía que lleva su nombre y con la que ha rendido homenaje a la obra de García Lorca y al propio poeta y dramaturgo que fue asesinado en 1936.

Tras su extensa carrera como actor y la fundación de su escuela, el Laboratorio de Interpretación de Sevilla, Haro ha demostrado ser un intérprete con mirada en el futuro y que ha querido transmitir a sus alumnos y alumnas las técnicas necesarias para enfrentarse a las Artes Escénicas y Audiovisuales desde la capital de Andalucía.

En su debut como director, Sebastián Haro ha elegido el eterno amor de los teatreros, la obra de García Lorca, nuestro Shakespeare, como él mismo advierte. Nadie pone en duda al bardo inglés cuando se le programa una y otra vez, y Haro expresa su devoción por el granadino dejando claro que nunca hay demasiado Lorca.

Borja de Diego escribe, sobre encargo, y recrea qué pasó con las figuras femeninas de la trilogía rural: Yerma, La casa de Bernarda Alba y Bodas de sangre. La maestra de ceremonias, la actriz Loles Gutiérrez, realiza un ingente trabajo dando vida a Yerma, Poncia, Bernarda y a la novia de ‘Bodas’. Borja, el autor, también le ha dedicado la función de demiurgo y se sirve de ella para situar los contextos históricos de los personajes reales en los que se inspiró el poeta antes de transformarlos en personajes literarios. A partir de aquí vemos qué pasó con ellas tras el fusilamiento de Lorca, cuál fue su destino. La pieza concluye con un sentido homenaje en el que se recrea el asesinato del poeta y se reivindica su figura ante un pequeño túmulo de piedras traídas expresamente de donde se cree que yacen los restos de Federico en Granada.

Sorprende, para bien, la nómina de grandes profesionales que ha conseguido aunar para su primer proyecto: La hora detenida. La obra la firma Borja de Diego, una de las realidades más consolidadas de la autoría andaluza; el diseño de la escenografía está a cargo del gran Vicente Palacios, que consigue una escenografía rotunda, bella, que sabe transformarse con cada personaje; la música tiene el sello de Francisco Cuadrado y Manuel Cuadrado; la iluminación, de Florencio Ortiz, dota al espectáculo de esa luz de luna que tanto le gustaba al poeta de Granada. El vestuario de Marietta Calderón dibuja cada escena y apoya, sin duda, las transformaciones de la actriz Loles Gutiérrez en cada uno de sus personajes. Un póker de ases que hacen de La hora detenida un ejemplo de producción excelente, con una factura impecable.

Borja de Diego, como autor, escribe bonito; su texto suena inequívocamente a Lorca, pero con la rotundidad y belleza con la que De Diego lo escribe todo. Quizás lo que se nota demasiado son las dos partes diferenciadas que tiene La hora detenida: la parte narrativa, de presentación, y la parte inequívocamente teatral en la que Loles Gutiérrez se crece transformándose en qué pudo pasar con aquellas protagonistas femeninas. Borda todos los caracteres, pero es con Poncia, el personaje más real de todos, con el que se crece y nos enamora, demostrando una capacidad escénica brutal y una maravillosa versatilidad.

El público celebró, puesto en pie, el debut de la nueva compañía y la primera dirección, firmada, de Sebastián Haro del que esperamos muchos más espectáculos. La obra la pudimos ver en el Centro Cultural de la Villa de La Rinconada, un magnífico teatro con una de las mejores programaciones de artes escénicas de Andalucía.