Daniela Fejerman retrata los deseos y necesidades de una mujer en la cuarentena

Dos décadas después de A mi madre le gustan las mujeres, la argentina Daniela Fejerman vuelve a romper moldes con la comedia Mamá no enRedes, que se estrena este viernes con Malena Alterio de protagonista, en una historia en la que se invierten todos los roles establecidos en la familia.

En una entrevista con Efe, Fejerman, acompañada por Eva Ugarte y Antonio Pagudo, ha considerado que los espectadores saldrán de la sala habiendo reído y "con tema de conversación", asintiendo los dos actores, quienes también han coincidido en que en lo más tórrido del verano se puede estar "muy a gustito en el cine, con risa y morbo".

El proyecto empezó a tomar forma después de haber acabado su película "más seria", La adopción, y de que el productor Gerardo Herrero le comentara la información de un periódico sobre un chaval de 20 años que en Tinder, la aplicación de citas más popular del mundo, se había encontrado con el perfil de su madre.

Partiendo de esa premisa, Mamá no enRedes es la historia de Clara (Malena Alterio), una mujer en la cuarentena, cirujana plástica, que decide un día crear un perfil en una aplicación de moda, encontrándolo su hijo Dani (Óscar Ortuño), lo que le llevará junto a su hermana Milena (Sofía Oria) a intentar boicotear, sin mucho éxito, los ligues que le surgirán a su progenitora.

"Lo que me interesaba", argumenta Daniela Fejerman, "era coger a una protagonista femenina, de cuarenta y tantos, y retratar sus deseos, necesidades y que se dejara llevar con bastante libertad, que le sucedieran cosas que no preveía, y me parecía gracioso invertir los roles a los que estamos acostumbrados".

A su juicio, "hemos visto muchas películas con hombres manejando varias situaciones amorosas, jugando a varias bandas, pero hay muy pocas en las que esto lo hagan las mujeres".

Fejerman quiere generar nuevos relatos en los que la familia "ya no es un padre, una madre y unos niños"

El largometraje es también el seguimiento de "Clara y las tres edades del hombre", explica la directora, encarnadas por los actores Juan Grandinetti, el "yogurín" argentino de la cinta; Antonio Pagudo, el neorrural en la cuarentena; y Ben Temple, el primer amor, ya en la sesentena y artista. En el proceso de escritura, Fejerman pronto tuvo claro que las relaciones que emprendía su protagonista "no eran únicamente sexuales, sino que también eran afectivas".

Por otra parte, no ha rehuido que le gusta contribuir desde la ficción a "generar nuevos relatos que pongan sobre la mesa que la familia ya no es un padre, una madre y unos niños, y que hay familias diversas en todos los sentidos. Es necesario abrir las mentes y que todas las nuevas formas de familia se puedan integrar en nuestra forma de ver el mundo".

Eva Ugarte apunta que Daniela "es una pionera y una moderna, que ya en 2002 nos abría la mente con A mi madre le gustan las mujeres y ahora presenta aquí nuevas estructuras, abre conceptos".

Sobre su personaje, Raquel, la amiga de Clara, ha comentado que rompe, asimismo, tópicos como el de que muchos hombres al llegar a los cuarenta desean un descapotable y liarse con una chica más jovencita. Raquel, según Eva Ugarte, "acabará, gracias al cambio exterior que consigue, dar el cambio interior, basándose en los sentimientos, lo que es muy femenino. Por lo que escucho y lo que soy, en general creo que somos más receptivas, más de acoger".

Por su parte, Antonio Pagudo ha afirmado que Ernesto, el personaje al que interpreta, es el menos "macho alfa" de la historia, un hombre que ha dejado la ciudad por el campo, que le ha abandonado su familia, y quien "no quiere perder lo que ha encontrado con Clara, que ve como algo muy bonito, porque ella responde de una forma agradable a todo lo que ha creado".

Es por ello que, frente al joven Leo (Juan Grandinetti) que "siempre está luchando" para quedarse con Clara y al maduro Frank (Ben Temple) que cree que por haber sido el primero es el más importante, Ernesto es quien dice: "No se peleen y entiendan lo que está sucediéndole a ella".

Daniela Fejerman ya ha terminado Alguien que cuide de mí, dirigida junto con Elvira Lindo, y ahora quiere escribir sobre su madre, "una mujer con una vida muy valiente, lanzada, exiliada a España desde Argentina, que rehízo su carrera, con una vida muy intensa".