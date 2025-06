Manuel Llanes, el amante de las artes escénicas, se retira del Central

Manuel Llanes, el programador que desde su puesto de director del Teatro Central enseñó a toda una legión de espectadores la capacidad única de las artes escénicas para comprender el presente y soñar con otros mundos, se retira, la "decisión más difícil" que ha tomado hasta ahora, y ya no estará, dice, en su despacho en octubre. Aunque retirarse, argumentó este viernes en la presentación de la temporada 2025-2026 del espacio de la isla de la Cartuja, la última programación que diseña el granadino, "sólo significa tomar distancia y ampliar la perspectiva. Me gustaría ser un eterno amateur, en el sentido de amante, de aquel que ama, en mi caso las artes escénicas", apuntó un profesional que se resiste a esa etiqueta y que, tras tres décadas de consagración al proyecto, no se distancia del joven al que le cambió la vida una visita al Festival de Aviñón y que hoy evita las grandes palabras y se define, todavía, como "un mero espectador que se deja sorprender".

Tal vez para confirmar que el teatro es un encuentro entre los intérpretes y el público, un lugar que muchos aficionados conciben como un refugio, Llanes aseguró en una calurosa despedida, en la que estuvo junto a él la consejera de Cultura y Deporte Patricia del Pozo, que sentía que se iba "en compañía" de "un nutrido número de artistas cuyos espectáculos nos ha enseñado a vivir, a conversar y leer el mundo". Por esa razón, la nueva temporada ofrece un recordatorio de todas las ocasiones anteriores que han visitado la ciudad directores, coreógrafos o compañías como Baro D'Evel, Anne Teresa de Keersmaeker, Luz Arcas, Isabel Vázquez, La Zaranda, Miguel del Arco, Marcos Morau y La Veronal, Peeping Tom, Rocío Molina, Alfredo Sanzol o Pablo Remón, quienes regresan con sus nuevos espectáculos. Una impresionante nómina que ha escrito capítulos importantes de la escena actual, pero que también forma parte de algo más íntimo, la memoria sentimental de ese público que tardó en cruzar la pasarela que llevaba a la Cartuja pero que una vez dado el salto encontró al otro lado todo lo que le recordaba que estaba vivo: emoción, aventura, compromiso.

"Mi convicción y mi amor por las artes escénicas sin fronteras me han impulsado a continuar mis relaciones a largo plazo con coreógrafas, directores, dramaturgos, artistas plásticas, músicos, porque nada le es ajeno a la escena viva. He intentado trabajar junto a ellos para apoyar sus creaciones, defender sus repertorios y ampliar sus públicos", comentó este viernes Llanes sobre esa familia peculiar que se ha ido configurando en las tres décadas del Teatro Central, un balance en el que también abrió su corazón al auditorio.

"Soy consciente de que la elección implica un riesgo, como también sé que la prescripción supone una especie de imposición. La autocrítica siempre me persigue, y va aumentando con los años. Una pregunta siempre me asalta a la hora de tomar decisiones sobre qué artista programar. Siempre está en mi cabeza eso de ¿este o este otro? ¿Qué motivaciones me llevan a elegir a uno en detrimento del otro cuando vivo en una marea de propuestas artísticas? A veces un ejército de hermosas libélulas inunda el salón de mi casa compitiendo por llamar mi atención. Algo así ocurre cuando me enfrento a la selección de espectáculos que darán forma a la parrilla de una temporada", admitió ante los asistentes.

Foto de familia de artistas e instituciones vinculadas al Central. / José Ángel García

Llanes no concibe su legado como un mausoleo en el que rendir culto sólo a los maestros, y en su intervención abogó por "seguir comprometidos con la curiosidad y el descubrimiento, fieles a la razón de ser de este espacio, que se construyó para celebrar la era de los descubrimientos". De ahí que en la temporada 2025-2026 entren "nuevas artistas indisciplinadas, creadoras y creadores nunca antes presentes en nuestra oferta y que anuncian nuevas formas de escribir sobre el escenario: Lucía Carballal, que dialoga con Calderón de la Barca; Vanesa Aibar y su transgresión flamenca; Les Impuxibles y su contaminación de géneros para hablar de nuestras infinitas aficiones; la belga Miet Warlop, la más inclasificable de la nueva generación de la Bélgica flamenca, sin olvidar a Oriol Pla, con sus primeras dramaturgia y dirección".

"Estoy convencido de que unos y otros, viejos y fieles amigos junto a los que por primera vez llegan a nuestros dos escenarios", aseguró Llanes, que antes de dedicarse al teatro era profesor de Teoría de la Literatura en la Universidad de Granada, "todos comparten un deseo, el de ofrecer una mirada preocupada y lúcida al mundo con la ambición de hacerlo a través de los medios del arte en vivo, a través del profundo compromiso de los intérpretes, que ponen en primer plano su humanidad, así como a través del poder de la imaginación que puede cristalizarse en las preguntas más agudas de nuestro tiempo, en situaciones emblemáticas o imágenes asombrosas y a través del placer jubiloso de interpretar", concluyó Llanes, que en el dossier de la temporada rememora algunos momentos de su trayectoria en una entrevista con la crítica de Diario de Sevilla Rosalía Gómez.

En esa conversación, el director del teatro se muestra feliz y orgulloso de la importancia que ha tenido Sevilla en el mapa nacional de las artes en vivo gracias al proyecto del Central. "Siempre he intentado romper el centralismo de Madrid y Barcelona. El Central ha hecho que Sevilla no sea ya una sucursal de esas plazas, sino que forme un eje con las dos ciudades, con las que siempre he tratado de establecer complicidades que nos faciliten a todos el trabajo y aumenten las posibilidades de seguir creciendo. Porque, festivales aparte, ¿dónde hay en Valencia, o en Extremadura o en el País Vasco un teatro como este, con una programación estable en la que conviven, desde hace 30 años, compañías andaluzas, nacionales e internacionales?", se interroga el gestor.

La programación de la temporada 2025-2026 se puede consultar en la web del teatro.