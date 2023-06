Manuel Segade dirigirá el Reina Sofía

Manuel Segade se pondrá al frente del Museo Reina Sofía tras casi una década de éxito al frente del CA2M, el museo de arte contemporáneo de la Comunidad de Madrid, que ha conseguido el aval de público y crítica desde la periferia madrileña.En diciembre de 2015 se puso a los mandos del CA2M, ubicado en una ciudad, Móstoles, del extrarradio madrileño, que ha conseguido poner en el mapa gracias a exposiciones sobre temas como la música, el humor, el arte textil, el voguing (danza inspirada en las poses de revistas de moda) o el feminismo. Segade (A Coruña, 1977) es un crítico de arte que pertenece a una generación anterior a la de Borja-Villel, su antecesor.

El gallego no cuenta con un sello ideológico tan marcado en su trabajo como el de aquel, que apostó en sus dos revisiones de la colección permanente por un discurso anticolonial, feminista y ecologista e introdujo en el museo el arte indígena y otras formas de producción tradicionalmente excluidas del arte contemporáneo.

Segade se ha impuesto a una decena de candidatos, la mayoría extranjeros. En 2007, año en que Borja Villel ganó por primera vez el cargo, se presentaron casi el doble de aspirantes, solo uno de ellos extranjero.

El proceso de selección del nuevo director del museo ha sido realizado por un comité de expertos, aunque quien finalmente ha tomado la decisión ha sido el ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, que este martes lo elevará al Consejo de Ministros.

Manuel Borja Villel abandonó el cargo enero tras 15 años al frente del museo; su salida coincidió con una campaña de desprestigio en varios medios de comunicación que él mismo atribuyó a una guerra cultural procedente de sectores de la derecha y la extrema derecha.

Segade es licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Santiago de Compostela y cursó un Posgrado en Cultural and Visual Studies of the Art and Humanities Research Board en la Universidad de Leeds, Reino Unido (2004). Es especialista en la obra de Juan Muñoz, de quien ha comisariado esta temporada dos exposiciones retrospectivas en Madrid con motivo de los 70 años del nacimiento del artista.

Segade expresó sus muchas ganas de afrontar la tarea de ofrecer "el mejor Museo Reina Sofía del que sea capaz", un puesto al que llega tras casi diez años al frente del museo de arte contemporáneo de la Comunidad de Madrid, el CA2M. El crítico de arte también manifestó su respeto por el resto de candidaturas: "Parece que ha habido mucha gente a la que admiro y creo que es una pena que no se haya respetado el secreto que garantizaban las bases del proceso".

El elegido aseguró que su nombramiento es además "un orgullo para el Museo Centro de Arte Dos de Mayo que todavía dirijo: La Comunidad de Madrid tiene en Móstoles uno de los museos de arte contemporáneo más importantes de España. Creo que mi elección vuelve a demostrar otra vez que en la cultura contemporánea, lo aparentemente menor o geográficamente periférico, constituye una aportación fundamental".