Una arqueología de la guitarra

María Esther Guzmán (Sevilla, 1967) es una de las grandes de la guitarra de nuestros días. Con apenas 20 años ganó el concurso Andrés Segovia de La Herradura (Granada) y su nombre empezó a sonar en todos los medios musicales. Venía ya de imponerse en otro concurso en Japón, país que visitó por primera vez con 18 años y en el que se convirtió pronto en un mito viviente: desde 1988 hace una gira anual de conciertos y graba discos en el país asiático. Ella se queja de que muchos de los treinta discos que tiene ya como solista apenas circulan por nuestro país, porque se hicieron en Japón. Sin embargo, acaba de publicar con IBS un CD que debería ser de cabecera para cualquier melómano atento: la integral de Sonatas para la guitarra del mexicano Manuel María Ponce (1882-1948). Casi a la vez se publica el tercer disco que Guzmán graba junto al flautista Luis Orden, con quien forma uno de los dúos más veteranos de la música sevillana: se trata de música del compositor gallego radicado en Sevilla Santiago Delgado Llopart, que presentarán con un concierto en el Espacio Turina previsto para el próximo mes de noviembre.

Durante la grabación del CD dedicado a Ponce, con el productor Paco Moya en primer plano / IBS Classical

Son cuatro las Sonatas que han sobrevivido de Ponce, todas ellas nacidas de la colaboración del compositor con Andrés Segovia entre 1923 y 1929; por orden cronológico: Mexicana, Sonata III, Clásica y Romántica. "Siempre me gustó esta música. La toqué desde el Conservatorio. De hecho la Sonata Romántica fue obra obligada en el Concurso de La Herradura que gané, por lo que la llevé ya entonces muy preparada. Las otras las había estudiado en profundidad, salvo la Mexicana". Para su grabación las ha mirado desde una nueva perspectiva. "Yo las había estudiado en las ediciones de Segovia. Era la partitura de Segovia, la digitación de Segovia y los cambios de Segovia. Quería hacer algo especial, algo diferente, algo que de alguna manera pudiera dejar un sello propio también. Miguel Alcázar editó en el año 2000 la obra completa para guitarra de Ponce de acuerdo a los manuscritos originales, los que se conservaron. Yo la había usado ya y ahora hice el mismo trabajo: mirar los originales de Ponce, comparar con la versión de Segovia y claro, lógicamente, al final tienes que tomar una decisión, porque todo lo de Ponce no se puede tocar. Él no era guitarrista, y hay pasajes que no quedan naturales, de acordes muy abiertos, incluso acordes que no se pueden tocar porque un dedo está en el tercer traste y otro en el noveno. Es imposible. Y Segovia tomó sus propias decisiones, pero por el camino cambió otras muchas cosas, no todas ellas necesarias. Así que opté por hacer mi propia edición de las obras, eludiendo tantísimas ligaduras que añadió Segovia, los glissandi, que iban muy bien a su manera de tocar, cambios armónicos, inversiones, elementos puramente guitarrísticos que quedaban bien en su momento, pero que no eran tan adecuados mirando el original de Ponce. Así que fue un trabajo de rehacer todo lo que yo había estudiado en su día para crear una versión nueva, cercana al original, aunque con elementos propios en la búsqueda de un discurso musical fluido. Estudié mucho la digitación, para conseguir una sonoridad más actual pero que permitiese a la guitarra mostrar todas sus cualidades tímbricas".

Ponce. Guitar Sonatas - María Esther Guzmán

La ficha PONCE: GUITAR SONATAS Manuel María Ponce (1882-1948) Sonata Romántica [1929] Sonata Clásica [1928] Sonata nº3 [1927] Sonata Mexicana [1923] María Esther Guzmán, guitarra IBS Classical

En definitiva, todo un trabajo de arqueología musical para dar lustre a un repertorio muy variado: "En realidad, Ponce escribió seis sonatas, pero dos se perdieron, básicamente por la forma que tenía de trabajar, intercambiando los manuscritos por correo con Segovia. Lo primero que Ponce le escribe a Segovia es el tercer movimiento de la Sonata Mexicana. Segovia queda impresionado y de ahí nace esa sonata, que es de corte nacionalista. Luego está la Sonata III, que es la más española de las cuatro. Ponce utiliza ya un lenguaje más avanzado. Es la más corta, la única en tres movimientos, pero quizás la que más me gusta, por su riqueza armónica, la dinámica, los contrastes rítmicos. La Sonata Clásica es un homenaje a Sor. Está hecha con los patrones estrictos que le pidió Segovia. Y finalmente la Romántica, un monumental homenaje a Schubert con un trabajo contrapuntístico y tímbrico genial. Segovia la modificó mucho, incluso cortó compases que según él no funcionaban. Vistos desde hoy, sí funcionan".

EL CD EN SPOTIFY

Paralelamente, Guzmán ha publicado su tercer trabajo discográfico con Luis Orden, la integral de la música para flauta y guitarra de Santiago Delgado Llopart, música que en buena parte fue escrita para ellos. "La hemos tocado en muchos sitios, y gusta mucho. Es una música muy ecléctica, moderna, pero que huye de la experimentación. No es un contemporáneo duro. Tiene armonías arriesgadas y partes que pueden ser un poquito más complicadas para un público habitual de nuestra formación, pero es muy audible, con mucho ritmo, hay muchas influencias de la música brasileña. Yo había tocado ya música suya para guitarra sola, porque él es guitarrista y le gusta investigar la sonoridad de la guitarra para su disfrute: se deja llevar, sin pensar en movimientos armónicos previos, y así compone. Ventanas hacia cualquier otoño es una obra ambiciosa, en ocho números, y por eso da título y es el centro de nuestro CD".

Ventanas hacia cualquier otoño. Santiago Delgado Llopart - Orden & Guzmán

La ficha DELGADO LLOPART: VENTANAS HACIA CUALQUIER OTOÑO Santiago Delgado Llopart (1962): Bagatela azul [2018] Tu blanca huella [2010] Entre montañas [2007] Ventanas hacia cualquier otoño [2007] Vals de los vestigios [2008] Crines del norte [2008] Bajo el ave solitaria [2013] Luis Orden, flauta travesera; María Esther Guzmán, guitarra Sonora

EL CD EN SPOTIFY