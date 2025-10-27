Marilyn Manson actuará por primera vez en Sevilla en 2026

La icónica leyenda del rock Marilyn Manson anuncia su regreso a los escenarios con una nueva etapa de su esperada gira mundial, One Assassination Under God Tour, que hará parada en Icónica Santalucía Sevilla Fest el próximo 6 de julio. El concierto es el primero del artista en la capital andaluza, y supondrá una de sus dos únicas fechas en España dentro de esta potente tournée internacional.

Con una trayectoria que supera las tres décadas, Marilyn Manson es uno de los nombres más influyentes y provocadores de la música contemporánea. Artista camaleónico, ha sabido reinventarse sin perder su sello personal, conjugando oscuridad, teatralidad y contundencia sonora. Sus directos, cargados de una fuerza escénica inconfundible, se han convertido en experiencias de culto para sus seguidores en todo el mundo.

El autor de himnos como The Beautiful People, mOBSCENE o This Is the New Shit regresará a los escenarios con la energía intacta y un nuevo repertorio en el que combinará sus grandes clásicos con las canciones de su último trabajo, One Assassination Under God – Chapter 1, su duodécimo disco de estudio, publicado a finales de 2024 y disponible en todas las plataformas digitales.

El esperado concierto de Manson en el marco monumental de la Plaza de España promete ser una de las citas más impactantes del verano sevillano, sumando una nueva estrella al cartel de Icónica Santalucía Sevilla Fest, que continúa consolidándose como una de las grandes experiencias musicales del calendario cultural europeo.

Con las confirmaciones de Jamiroquai (16 de julio), Pablo Alborán (12 de junio), Aitana (5 de junio), Isabel Pantoja & Il Divo (27 de junio) y Marilyn Mason (6 de julio); Icónica Santalucía Sevilla Fest inicia la cuenta atrás para su sexta edición, que volverá a reunir en la Plaza de España a algunas de las voces más influyentes de la música internacional, y a ofrecer experiencias únicas en un entorno excepcional. En los próximos meses, el festival dará a conocer el resto de nombres que completarán un cartel ecléctico, diverso y de primer nivel.

Las entradas saldrán a la venta el próximo 31 de octubre a las 10:00 horas en iconicafest.com