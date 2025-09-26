El tercer armario

La ficha ** 'Maspalomas'. Drama-homosexualidad, España, 2025, 115 min. Dirección y guion: Los Moriarti. Fotografía: Javier Agirre. Música: Aránzazu Calleja. Intérpretes: José Ramón Soroiz, Nagore Aramburu, Kándido Uranga, Zorion Eguileor, Kepa Errasti.

Tras la serie para Disney+ sobre el modisto Cristóbal Balenciaga, Jose Mari Goenaga y Aitor Arregi (La trinchera infinita, Loreak), desde ahora Los Moriarti, siguen profundizando en los armarios de la homosexualidad reprimida con su habitual didactismo y siempre en sintonía con ciertas sensibilidades cívicas contemporáneas.

Se trata ahora del retrato de un jubilado en la setentena (José Ramón Soroiz) que verá cómo un ictus cambia su disipada vida de libertad, complicidad gay, chiringuitos de playa y encuentros sexuales furtivos (y algo pudorosos, que nadie se asuste) en las dunas de Maspalomas por un internamiento en una residencia de ancianos en su Donosti de origen. La película subraya así pronto sus contrastes y su tema, que no es otro que el de la gestión interior de ese nuevo encierro que volverá a reprimir la identidad y revertir las decisiones que un día lo llevaron a cierta liberación aun a costa de romper con la familia.

Todo en esta Maspalomas conspira un poco contra un espectador al que no le guste que le den los asuntos, las metáforas y los detalles bien mascados, desde el uso de las aplicaciones de contactos al color y el estampado de las camisas, de las canciones de Communards o las saunas al perro que nos conduce al pasado, de los cambios en la gerencia o el personal de la residencia a ese Covid-19 que acecha fatalmente en el calendario.

Los Moriarti no son precisamente sutiles en su modulación de los vaivenes anímicos del personaje, un tipo trazado de manera mucho más unidimensional de lo que pretenden, un hombre siempre deseante incluso en la decadencia física al que nunca vemos leyendo un libro, jugando a la petanca o preguntándose por otras cuestiones que no tengan que ver con su condición homosexual como única forma de ser y estar en el mundo.