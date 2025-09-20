“La maternidad necesita espacios para preguntarnos quiénes somos”: Llega a Sevilla el show 'La vida secreta de las madres'

Si has pinchado en esta noticia adivino que es por una de estas tres razones, o las tres juntas: eres madre, vas a serlo o sigues el exitoso recorrido profesional de Andrea Ros y Pao Roig. El conocido podcast La vida secreta de las madres, creado por actriz y divulgadora Andrea Ros y la psicóloga perinatal Paola Roig, ha dado un paso más en su andadura y se convierte en un espectáculo en vivo que el próximo 28 de septiembre a las 12:00 horas llega al Cartuja Center de Sevilla. La cita aspira ser, en palabras de Roig, “un autorregalo para madres que buscan compartir, emocionarse y sentirse acompañadas”.

Lo que nació como un espacio digital en el que poner palabras a las experiencias más invisibles de la maternidad con una invitada en cada episodio se ha transformado en un encuentro colectivo, donde la risa y el desahogo conviven con la reflexión.

Por sus micrófonos han pasado todo tipo de mujeres, con mayor o menos reconocimiento, y el podscast ha atravesado la realidad más cotidiana para estar cerca de las madres cuya forma de maternar no está tan expuesta como la de Cristina Pedroche, pero construye igualmente el mundo. “Históricamente se ha hablado mucho de los niños, de lo que necesitan y de sus etapas evolutivas, pero se ha olvidado a la persona que materna. Y mientras criamos, también nos pasan cosas”, explica Roig.

Andrea y Paola en el show

El formato del show replica la dinámica de su podcast: son las propias asistentes quienes lanzan los temas a debate. “Al inicio recogemos papelitos con los asuntos que más preocupan al público y nosotras vamos sacándolos en directo. De esa manera, las espectadoras se convierten en invitadas del programa”, detalla la psicóloga. Entre esos temas recurrentes, confiesa, destacan siempre dos: la carga mental y la relación con la suegra.

Esta misma semana una noticia ha dado la vuelta a los telediarios nacionales precisamente insitiendo en una realidad que se queda corta a ese titular, y es que las madres españolas son las que se sienten más sobrecargadas de tareas, en todos los sentidos. Y justo aquí viene a actuar como un bálsamo este podcast, y con un efecto mucho más reparador, el show en directo.

"Poner nombre a la vulnerabilidad es sanador"

Más allá del humor y la complicidad, la propuesta de Ros y Roig busca visibilizar realidades y decir verdades como catedrales. “Muchas mujeres sienten un gran alivio al escuchar a otra madre decir en voz alta lo que a ellas mismas les cuesta reconocer, sentimientos a los que a veces nos cuesta poner palabras. Esa posibilidad de poner nombre y compartir vulnerabilidades es sanadora”, subraya.

Asimismo, Andrea como doula, y Pao como psicóloga, alertan de que la falta de tiempo y de espacios de cuidado repercute directamente en la salud mental: “Las madres españolas somos de las más sobrecargadas de Europa, y esa sobrecarga desemboca en ansiedad, depresión o estrés. La maternidad es un proceso de transformación y el sistema no nos da los tiempos necesarios para vivirlo”.

Un espacio de 'comadres'

El espectáculo, que tendrá lugar a las 12:00 horas, se prolongará durante dos horas y permitirá la entrada de bebés menores de un año. “Siempre decimos que los bebés no molestan. Este es un espacio seguro, de comadres, en el que todas vamos a estar cómodas”, recalca Roig. De este modo, La vida secreta de las madres promete convertir Sevilla en un foro abierto de maternidad real, sin edulcorar y sin juicios. “No necesitamos que nos den respuestas; necesitamos un lugar donde poder preguntarnos qué tipo de madre queremos ser”, concluye Roig.

Las entradas aún están disponibles, y se pueden adquirir en este enlace directo.