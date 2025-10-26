Mecano, hasta por bulerías

Dicen los melómanos que cuantas más versiones admita una canción, mejor está compuesta la original. En ese aspecto, toca apuntarle otro tanto a Mecano, que quizás ni en los años más febriles de la movida madrileña imaginó que entre el reguero de homenajes, covers y musicales que iban a inspirar se colaría una versión flamenca de sus éxitos.

Es precisamente lo que propone Una rosa es una rosa, el concierto tributo que estrenará el 1 de noviembre en el Cartuja Center CITE el trío formado por los hermanos sanluqueños Isidro y Pepa Gómez junto a la cantante manchega Palomy López. Tres jóvenes que se abren paso en el mundo musical reclutados por el pianista y productor Borja Évora para esta arriesgada iniciativa. La realidad es que todo queda en familia. Los Gómez son primos de Évora, todos ellos emparentados con el frondoso tronco de los Muñoz, la familia de los guitarristas flamencos Manolo e Isidro Sanlúcar. Con la misma audacia característica de sus antecesores, Évora se lanza a una aventura musical en la que pretende “rescatar ese repertorio y traerlo al alma del sur”.

Hacía tres años que Mecano se había disuelto cuando nació Palomy López (Pozuelo de Calatrava, 1994), que sin embargo escuchó la voz de Ana Torroja desde niña gracias a la obsesión de su madre con la banda fundada por los hermanos Cano. “He tenido la suerte de escucharlos mucho, sé muchísimas canciones, temas que forman parte de la historia de este país” comenta al otro lado del teléfono. Sobre el cimiento del amor a la banda surge la idea de “cantarles desde nuestra raíz flamenca”. Un proceso delicado, en el que se han dejado guiar por la experiencia y sensibilidad de Évora, quien no se ha contentado con “aflamencar” los temas, sino que en algunos casos los ha adaptado a los palos tradicionales del flamenco: “El tema que menos te esperas está por bulerías o por tanguillos”, adelanta López. Entre el inmenso repertorio de los madrileños, Mujer contra mujer le emociona especialmente: “todas las letras de Mecano tienen una musicalidad increíble, por ello se adaptan muy fácil, pero ese tema está lleno de mensajes hermosos: libertad, amor, dulzura”. De sus compañeros destaca su buena energía y calidad: “son muy jóvenes, tienen una frescura increíble. Ambos cantan genial: Pepa tiene un timbre maravilloso e Isidro un quejío que eriza la piel”.

Tras el estreno en Sevilla, el objetivo es armar una gira que quizás culmine en un disco, “no queremos adelantarnos, pero sería bonito dejar este repertorio grabado, porque es precioso”. López inició su andadura musical en talent shows televisivos, y reconoce que a pesar de la multitud de ofertas que ha recibido para unirse a proyectos grupales, se decidió inmediatamente por este. La doble pasión por Mecano y el flamenco: “Ojalá este espectáculo ayude a los jóvenes a descubrir la música de los ochenta, porque el flamenco une generaciones. A los amantes de Mecano les va a encantar porque van a reír, a emocionarse y a sorprenderse”.

Una labor en la que colaboran músicos curtidos en el mundo fronterizo del flamenco pop, como el guitarrista sevillano Pedro Espinosa -habitual de las bandas de Javi Medina o Raúle-, quien ha participado en la adaptación de los temas, así como el bajo del cubano Lachi y la percusión de Selu Sarmiento, además del piano de Évora. Juntos, persiguen la hazaña que ya lograron maestros del cante como Remedios Amaya y su gloriosa versión de Sobreviviré de Mónica Naranjo. Y es que para movida, la de los flamencos.