El Duende Callejero, la nueva escuela 'garrapatera' llega a Sevilla

"Garrapatero es vacilón, es callejero/ Cuando vas por la calle y eres tú más chulo que to′ el mundo/ Sin ser más chulo que nadie". Así definía el músico jerezano Migue Benítez -lo sigue haciendo cada vez que suena la canción Resplandor - A Migue Benítez de El Canijo de Jerez- una corriente de pensamiento y una filosofía que empezó con Los Delinqüentes y todavía perdura. Los últimos discípulos que se han sumado a esta escuela -que lleva por bandera el folklore andaluz, las rimas descarnadas y enamorarse de la vida un día sí y otro también- son El Duende Callejero. Un cuarteto cordobés, de El Carpio, compuesto por Aarón y Ángel, a las voces; Félix, al cajón y Rafa, a la guitarra. La banda actuará el sábado, 25 de octubre, en el Cartuja Center CITE.

La de Sevilla, explican a este periódico, será una fecha especial, porque se tratará de uno de los últimos conciertos que ofrezcan en salas hasta dentro de un tiempo. A lo largo de 2026 planean confeccionar un disco que conmemorará el décimo aniversario del grupo, efeméride que celebrarán con una nueva gira en 2027.

Una década de carrera que empezó de manera natural. En las calles de un municipio de apenas 4.200 habitantes. Entre amigos, guitarras y cajones. Versionando a otros artistas, subiendo vídeos a las redes sociales y amenizando bodas y comuniones. La historia de muchos otros grupos que luchan con mucho esfuerzo por hacerse un hueco. En 2017, la tía de Aarón los inscribió en el concurso televisivo de Factor X. Aunque al principio se mostraron reticentes a participar, "era un poco hipócrita" rechazarlo, "porque, al final, todo el mundo quiere visibilidad y que lo vean", recuerdan. A partir de su paso por el programa, la carrera del grupo se profesionalizó: "Empezamos a vivir de la música". Con todos los ingredientes: mánager, discográfica, agenda de promociones, entrevistas y firmas de discos.

Sin encasillarse en ningún género, defienden por bandera "el flamenquito de toda la vida". Ese que han defendido un sinfín de artistas antes que ellos. De Fondo Flamenco a Radio Macandé pasando por Andy y Lucas. "Hay gente a la que le molesta ese término, pero nos da igual, porque ha existido toda la vida y lo entiende todo el mundo".

A pesar de lo que cualquiera pudiera pensar, los cordobeses defienden una trayectoria que se sigue construyendo piedra a piedra. "Siempre decimos que la música es como una cuestecita que se va subiendo y lo de Factor X propició que lo hiciésemos mucho más rápido, pero después hay que saber mantenerse", recalcan y hacen especial hincapié en que nunca han gozado "de un pelotazo gordo" que los haya conducido "al estrellato" de un solo golpe.

Aunque no han tenido la misma suerte que otros colegas de profesión, El Duende Callejero ya cuenta con dos álbumes -Nuestra manera de hablar (2020) y Viento del sur (2023)- y un buen puñado de singles que no han seguido ningún tipo de estrategia en cuanto a sus lanzamientos. "El mundo va con tanta prisa que hay veces que te paras y viene bien", reflexionan y apostillan que no seguir un camino establecido ha remado a su favor "para no perder la frescura". "Es importante que no perdamos nuestra espontaneidad. Ahora, por ejemplo, tenemos varios temas que nos molan y que iremos sacando hasta que lleguemos a la salida del disco del décimo aniversario". Un álbum que se publicará a finales de 2026 y que será el pistoletazo de salida para celebrar los diez primeros años de la savia nueva garrapatera.