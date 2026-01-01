¡Menuda gaita! (Muñeiras de Coldplay)

La ficha ** 'Rondallas'. Comedia dramática, España, 2026, 110 min. Dirección y guion: Daniel Sánchez Arévalo. Fotografía: Rafa García. Música: Federico Jusid. Intérpretes: Javier Gutiérrez, María Vázquez, Judith Fernández, Tamar Novas, Carlos Blanco, Fernando Fraga, Xosé A. Touriñán, Marta Larralde.

En su regreso a las salas doce años después de La familia española, y tras un largo periodo profesional dedicado a las series, los cortos, los proyectos colectivos, la publicidad o el cine de plataformas (Diecisiete), el otrora wunderkind Daniel Sánchez Arévalo (Azul oscuro casi negro, Gordos) se entrega a las siempre complacientes fórmulas y dinámicas de la película de buen rollo para marcharse a una Galicia de tópicos y folclore donde, a falta de gallego propiamente dicho, todos sus personajes y actores autóctonos exageran su acento (estamos en los alrededores de Vigo) para darle a la cosa humana un plus de (falsa) autenticidad antropológico-cultural.

Como su propio título indica, Rondallas toma los populares concursos de agrupaciones musicales como pretexto y meta épica para una historia de personajes, relaciones y redenciones marcada por la condición obrera, la tragedia marina y sus efectos directos o colaterales en un puñado de tipos de distintas edades y generaciones reunidos en torno a un espíritu de superación y sanación comunitario que pasa por la apertura emocional, las gaitas, los pasodobles o las muñeiras por Coldplay.

La película se mueve así entre pares, reuniones, historias y conflictos íntimos con el impulso de los ensayos y preparativos para el concurso y el necesario tono relajado, haciendo de sus personajes estereotipos ejemplares, diversos y entrañables para hablar de la conciencia, la culpa, el duelo, el amor maduro, el enamoramiento juvenil, las cuitas entre hermanos, la soledad y, por supuesto, la música y el sentido de la comunidad como catalizadores de emociones ligeramente artificiales.