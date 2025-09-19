No hay cura para el amor (ni para la mujer madura)

La ficha ** 'Mi amiga Eva'. Comedia romántica, España, 2025, 99 min. Dirección: Cesc Gay. Guion: Cesc Gay y Eduard Sola. Fotografía: Andreu Rebés. Música: Arnau Bataller. Intérpretes: Nora Navas, Rodrigo de la Serna, Juan Diego Botto, Ágata Roca, Francesco Carril, Marián Álvarez, Miki Esparbé.

El cine de Cesc Gay (En la ciudad, Sentimental, Truman) sigue cómodamente instalado en los ambientes y la tipología de esa Barcelona pequeñoburguesa y pija de los buenos barrios, las profesiones liberales y los figurantes disciplinados donde las cuestiones importantes de la vida se toman con cierta ligereza y desahogo y siempre dentro del no menos confortable molde genérico de la vieja o no tan vieja comedia romántica.

En Mi amiga Eva, su nueva entrega para públicos maduros y culturetas, colabora con el guionista de moda Eduard Sola (Casa en llamas) para dar forma a las fantasías y tribulaciones de mediana edad de una mujer, esposa y madre que decide cambiar su aburrida vida tras conocer a un escritor argentino que dispara su nostalgia romántica y la saca de su letargo.

Nora Navas pone tal vez demasiado empeño y numerosos tics a la inseguridad, el atasco emocional y las dudas de una mujer diseñada para las proyecciones generacionales más facilonas y acompañada siempre de personajes masculinos por debajo de su entidad o su desarrollo, del buen marido que interpreta Botto (cero química) al coro de amigos y amantes que se cruzan en su camino. Es esa la principal trampa y el principal lastre de un filme que se quiere civilizado en sus cuitas de pareja adulta al tiempo que liberador en su apuesta por la emancipación femenina como primer paso para la reconstrucción de la identidad (maleducada por el patriarcado, se sobreentiende).

Como de costumbre, Gay lo filma todo con esa asepsia de diseño e interiorismo chic como hábitat para sus personajes, incapaz de añadir nada significativo a lo previamente escrito o a lo interpretado. Tampoco esta vez su trabajo con los actores consigue insuflar carne, verdad, matices o gracejo a unos estereotipos y quiebros demasiado vistos y oídos.