“Me gusta el género negro para abordar asuntos que nos competen a todos”

En sus más de dos décadas de trayectoria, el cineasta Miguel Ángel Vivas (Sevilla, 1974) se ha adentrado en prácticamente todos los terrenos audiovisuales, como son las series de televisión, cortos y largometrajes y hasta clips musicales. Este fin de semana llega a las pantallas Asedio, una eléctrica fábula que con el aspecto de un vibrante thriller recorre buena parte de los asuntos más conflictivos ante los que nos enfrentamos como sociedad, deteniéndose muy especialmente en la pobreza habitacional.

–Asedio es mucho más que una película sobre los desahucios, aborda la corrupción, la desigualdad de género, la inmigración…

–Habla de muchos malestares que encuentro en nuestra sociedad. Y lo hago partiendo de una historia de acción, desarrollando y adentrándome en asuntos que me importan especialmente. Uno de ellos es el de los desahucios. Contra esa idea de que lo social solo se puede abordar desde un cine social, me gusta esa idea de utilizar el género para abordar otros asuntos, que a todos nos competen. El que una película sea trepidante y de acción, como es Asedio, no impide el que nos lance preguntas. También abordo el tema de los invisibles, de la inmigración, y que en la mayoría de las ocasiones no dedicamos ni un segundo a mirarlos. Y por supuesto hay una crítica al sistema en el que vivimos, porque todos somos responsables de cómo es nuestro mundo. No vale echar balones fuera.

–¿Podríamos definir su película como thriller político?

–Sí, sí, me encanta. Como fan del cine político de los años 70, tipo Todos los hombres del presidente. En principio me asomé a Asedio más como una experiencia que como una película, el estar encerrados todos en ese laberinto físico, pero también mental del edificio que muestro. Pero lo cierto es que toda la película tiene un componente ideológico del que me ha sido imposible escapar.

"El que una película sea trepidante y de acción no impide que le lance preguntas a los espectadores"

–Natalia de Molina encarna a un personaje que es casi una metáfora de todos nosotros. Nadie se escapa de tener un lunar, una tentación, una debilidad...

–Eso es. La película la escribimos durante la pandemia, cuando estábamos confinados, que es una época que nos cambió a todos. Yo, en ese tiempo me planteé qué hacemos todos para que el mundo sea mejor, y traté de hacerlo con mis amigos y familia. Intentar sumar con la gente que quiero. Natalia de Molina, al igual que el resto de personajes, no es ni la buena ni la mala, ya que todos los personajes son grises, porque quería transmitir que todos somos parte del problema, pero también somos parte de la solución. Por eso, la película se mueve a golpes de los dilemas morales que sacuden a los personajes. Natalia, en realidad, nos representa a todos, y la llevo a encontrarse contra todo aquello de lo que habitualmente ignoramos o no queremos saber nada.

–El movimiento de la cámara, las sombras, los planos secuencia, tienen una gran importancia en Asedio, ya que actúan sobre la percepción del espectador.

–Desde que empezamos a buscar el edificio, que es uno de los grandes personajes de Asedio, que por cierto tardamos muchísimo en encontrar, hasta el punto que conseguí poner nerviosos a los productores. Pero es que sin edificio no había película. Porque para mí el edificio [situado en la localidad madrileña de Parla] representa España, ya que en la última planta tenemos a la corrupción, en la penúltima tenemos al ejecutor, en las siguientes tenemos al español medio, que están echando de sus casas, y en el sótano tenemos a estos invisibles, que hemos despojado de todo y que tratamos como si no existieran. La película tiene muchos planos secuencias, para que siempre vayamos al lado de Natalia (de Molina), y evitando los cortes, que domestican mucho el lenguaje cinematográfico, con la intención de transmitir una sensación de pura adrenalina al espectador. Los desenfoques consiguen, por su parte, que cada vez la película sea más mental.

–Curiosamente, ha coincidido en el tiempo con la primera Ley de Vivienda que hemos tenido en la historia de España…

–Sí, ya por lo menos hay un intento de… Si la vivienda digna es un derecho que tenemos todos, no entiendo que aceptemos que se pueda echar a la gente de sus casas. Es algo que a todos nos ha pillado de cerca, por amigos o familiares. Es un asunto que a mí me ha hecho llorar y por eso tenía claro que quería abordar este asunto. El que no podamos darle a nuestra familia algo tan simple y que es un derecho propio, como es una vivienda digna, es algo que debería dolernos a todos.

"Hay una crítica al sistema en el que vivimos, porque todos somos responsables de cómo es nuestro mundo"

–Ha transitado por casi todos los géneros y formatos audiovisuales a lo largo de su trayectoria, ¿se siente especialmente cómodo en alguno de ellos?

–Siempre me enfrento a cada nuevo proyecto como si fuera el primero y el último. El primero por los nervios, porque por muchas películas que hayas rodado, esa película que vas a rodar, Asedio, en este caso, es la primera vez que la haces. Yo ya ha rodado siete películas, pero esta es la primera. Y siempre que comienzo un rodaje tengo el síndrome del impostor, y lo digo de corazón, porque creo que por fin se van a dar cuenta de que no tengo ni idea… [risas] Y aunque luego sale, siempre siento ese vértigo. Y luego como si fuera la última, porque tienes que darlo todo, y no guardarte nada. O sea, con el respeto de la primera, pero también como si fuera la última, para dar lo mejor de ti. Si no vuelvo a rodar una película, que en esta última haya contado todo lo que quería contar.

–¿Ya está trabajando en nuevos proyectos?

–Tengo varios proyectos entre manos. Un nuevo largometraje, y también estoy escribiendo un guion. No tiene nada que ver con Asedio, pero sí tiene que ver con contar la realidad en la que estamos inmersos, y también desde el género, que es donde me siento más cómodo. Y también tengo un par de series, que vamos a rodar en Sevilla, que es donde me apetece hacerlo. Como se come en casa no se come en ningún sitio.